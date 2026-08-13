Nasce MORE, il gruppo di lettura di Hyle Book Festival

Hyle Book Festival presenta MORE, il gruppo di lettura pensato per chi desidera ritrovare nei libri un tempo lento, uno sguardo più attento sul mondo naturale e una possibilità di incontro dentro le atmosfere della Sila.

L’appuntamento di presentazione si terrà martedì 18 agosto alle 17.30 presso il Centro Visite “Antonio Garcea” di Località Monaco (Villaggio Mancuso, Taverna, CZ), grazie alla gentile concessione degli spazi da parte del Reparto Carabinieri Biodiversità di Catanzaro.

More – il gruppo di lettura di Hyle

MORE nasce come nuovo tassello del lavoro che Hyle Book Festival porta avanti per la diffusione e la promozione della cultura in Sila: non soltanto un festival, ma un progetto culturale capace di intrecciare letteratura, territorio, educazione alla bellezza, cura del paesaggio e comunità.

Il gruppo di lettura che prenderà il via in questo mese non ruoterà intorno al solo commento dei libri, ma intorno a temi legati alla natura, al bosco, al cammino, all’attenzione per ciò che è piccolo e spesso invisibile ma capace di generare stupore. Le letture saranno il punto di partenza per conversazioni, esperienze e incontri capaci di restituire valore alla meraviglia delle cose semplici.

Gli appuntamenti si svolgeranno in baite, rifugi montani, location della Sila, scelte di volta in volta per raccordare le parole e i libri alle bellezze, alle luci, ai silenzi e alle atmosfere del territorio. L’obiettivo è dare vita a un percorso in cui leggere significhi anche abitare i luoghi, lasciarsi attraversare dal paesaggio e riconoscere nella cultura una forma di relazione.

L’incontro del 18 agosto

L’incontro zero del 18 agosto sarà l’occasione per presentare l’idea, raccogliere adesioni e condividere la prima proposta di lettura. Ai partecipanti sarà chiesto di portare un libro a scelta e un cuscino. Dopo un breve momento introduttivo, ciascuno potrà scegliere un angolo del Centro Visita in cui fermarsi a leggere per circa trenta minuti, lasciando che il tempo della pagina si accordi con quello del bosco. Al termine della lettura ci si ritroverà per condividere insieme impressioni e testi e per conoscere il libro e la location scelti per l’incontro successivo.