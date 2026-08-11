A Cirò il Tango diventa protagonista

Piazza Mavilia trasformata per una sera in una milonga a cielo aperto, tra musica, eleganza e partecipazione. Tango sotto le Stelle, l’appuntamento inserito nella programmazione dell’Estate 2026, ha regalato al borgo una serata diversa e coinvolgente, confermando la scelta dell’Amministrazione comunale di costruire un cartellone capace di alternare cultura, spettacolo e intrattenimento per pubblici differenti.

SCULCO: UNA PROGRAMMAZIONE CHE FA VIVERE PIAZZE E CENTRO STORICO

È quanto sottolinea il sindaco Mario Sculco a consuntivo dell’iniziativa ospitata nei giorni scorsi in Piazza Mavilia. L’esibizione di Tango Argentino e la milonga sotto le stelle hanno richiamato cittadini e visitatori, trasformando uno spazio pubblico del centro storico in luogo di incontro e socialità attraverso uno dei linguaggi artistici più riconoscibili e internazionali.

DAL TANGO ARGENTINO UNA SERATA DI SPETTACOLO E SOCIALITÀ

Musica, danza e passione hanno scandito una serata costruita intorno alla capacità del tango di unire spettacolo e partecipazione. La piazza non è stata soltanto cornice dell’evento, ma parte integrante dell’esperienza, contribuendo a creare quell’atmosfera di condivisione che rappresenta uno degli obiettivi della programmazione estiva comunale.

ESTATE 2026, OFFERTA DIVERSIFICATA PER TUTTE LE GENERAZIONI

Il successo dell’appuntamento – evidenzia il Primo cittadino – conferma la bontà di una programmazione pensata per offrire occasioni differenti e rendere vivo il borgo anche nelle serate estive. Dal teatro alla musica, dalla danza alle iniziative dedicate ai più piccoli e, ovviamente, i momenti identitari che stanno componendo un calendario nel quale intrattenimento e cultura diventano strumenti di partecipazione e valorizzazione degli spazi pubblici.

IL SINDACO: CIRÒ CONTINUA A INVESTIRE SULLA VITALITÀ DEL BORGO

Vedere Piazza Mavilia vissuta e partecipata – conclude Sculco – rappresenta il risultato che volevamo raggiungere. Anche attraverso eventi come Tango sotto le Stelle continuiamo a restituire vitalità alle nostre piazze e occasioni di incontro alla comunità, mantenendo alta l’attenzione sulla qualità dell’offerta e sulla capacità di rendere Cirò un borgo da vivere, non soltanto da visitare.