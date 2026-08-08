Il fenomeno K-Pop Demon Hunters questa sera a Le Castella

Il successo planetario di KPop Demon Hunters arriva questa sera a Le Castella con uno spettacolo live dedicato alle atmosfere, alle musiche e alle coreografie che hanno conquistato milioni di appassionati in tutto il mondo.

L’appuntamento è previsto alle ore 21.30 nell’area del porto peschereccio di Le Castella, dove il pubblico potrà vivere una serata coinvolgente ispirata alle HUNTR/X, il celebre trio formato da Rumi, Mira e Zoey, e ai loro rivali, i Saja Boys.

Sul palco musica, danza, colori ed energia daranno vita a uno show pensato per coinvolgere grandi e piccoli, riproponendo le sonorità e l’immaginario di uno dei fenomeni musicali e cinematografici più popolari del momento.

L’evento, inserito nel calendario di Isola Summer 2026, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’estate e richiamerà nell’area portuale numerosi giovani, famiglie e appassionati del K-pop.