Franz Caruso: “Casa, giovani e lavoro sono le sfide sulle quali si misura il riformismo”

“Cosenza saprà rispondere positivamente alla raccolta firme promossa da Avanti PSI, perché gli obiettivi che la animano mettono al centro questioni che riguardano concretamente la vita delle persone: dare più opportunità ai giovani, rendere la casa più accessibile e sostenere chi lavora, produce e investe, dalle partite IVA ai professionisti, dagli artigiani alle piccole imprese”.

È quanto afferma il sindaco Franz Caruso, socialista da sempre, sottolineando come “queste siano battaglie che appartengono pienamente alla cultura del socialismo riformista e progressista: stare dalla parte di chi è più fragile, ridurre le disuguaglianze, difendere la dignità del lavoro e creare le condizioni perché ciascuno possa costruire con maggiore libertà e sicurezza il proprio futuro”.

“La raccolta firme di Avanti PSI – prosegue Franz Caruso – ha il merito di riportare la politica sui problemi reali e su obiettivi concreti. Non si tratta soltanto di sostenere tre proposte, ma di affermare un’idea precisa di società: una società nella quale chi è più fortunato contribuisca maggiormente al bene comune e nella quale le istituzioni siano capaci di intervenire per garantire opportunità e sostegno a chi vive condizioni di maggiore difficoltà”.

“Da Sindaco – aggiunge – credo che questi valori non possano rimanere soltanto affermazioni di principio. Devono tradursi in politiche concrete. È quello che stiamo cercando di fare anche a Cosenza, con gli strumenti e le risorse che un’amministrazione comunale può mettere in campo”.

“Sul tema della casa – spiega il Primo Cittadino – siamo impegnati con “Una casa per tutti”, un intervento rivolto ai nuclei familiari che si trovano in una condizione di difficoltà nel sostenere il pagamento dell’affitto. È un aiuto importante per chi rischia di scivolare in una condizione di maggiore fragilità, ma anche un modello di welfare che non si limita al contributo economico: attraverso i servizi sociali comunali si accompagna la famiglia in un percorso di inclusione e autonomia. Parallelamente stiamo lavorando per favorire i contratti a canone concordato, perché il problema della casa deve essere affrontato sostenendo contemporaneamente gli inquilini e i proprietari. Vogliamo rendere gli affitti più accessibili, ma anche creare le condizioni perché il patrimonio immobiliare venga valorizzato e rimesso in circolo. È una politica di equilibrio e responsabilità che risponde a un bisogno sociale sempre più evidente”.

Il sindaco Franz Caruso richiama, quindi, il lavoro avviato sul fronte dei giovani, dell’artigianato e delle piccole attività economiche: “Con il masterplan “Cosenza Attrattiva” e con “Cosenza Crea” abbiamo scelto di investire sulla capacità della città di produrre sviluppo, lavoro e nuove opportunità. Abbiamo destinato 800 mila euro di Agenda Urbana 2 alle piccole e medie imprese e stiamo costruendo un sistema che mette in relazione artigianato, commercio, turismo, cultura, creatività e innovazione. Vogliamo valorizzare le competenze, favorire il ricambio generazionale e accompagnare chi sceglie di fare impresa. Quando parliamo di partite IVA, professionisti, artigiani e piccole imprese non parliamo soltanto di economia, parliamo di persone, di famiglie, di lavoro e di futuro. Chi apre uno studio, una bottega o una piccola attività e ogni giorno affronta difficoltà e responsabilità rappresenta una parte fondamentale della nostra comunità. Sostenere queste realtà significa difendere il lavoro e, nello stesso tempo, creare nuove opportunità soprattutto per i giovani”.

Per Franz Caruso, dunque, “la raccolta firme di Avanti PSI intercetta pienamente una domanda di politica che non può più essere elusa. Per questo rivolgo un invito a tutte le cittadine e a tutti i cittadini di Cosenza: firmate per le nostre proposte. È un gesto semplice e concreto per sostenere idee che mettono al centro la casa, i giovani e il lavoro, e per contribuire a costruire una società più giusta, più equa e capace di offrire nuove opportunità. Chiedo a tutti di partecipare per far sentire la vostra voce, perché il cambiamento passa anche dalla partecipazione e dalla scelta di sostenere concretamente queste battaglie”.

“È questa la sfida del riformismo oggi: tenere insieme solidarietà e sviluppo, tutela dei più deboli e valorizzazione di chi produce, welfare e lavoro, diritti e opportunità. Da socialista da sempre considero questi obiettivi parte integrante della mia storia politica e della mia idea di amministrazione. Cosenza – conclude il sindaco Franz Caruso – attraverso un’amministrazione fondata sui valori riformisti, progressisti e del centrosinistra, sta cercando di dimostrare che la politica può ancora essere uno strumento concreto per migliorare la vita delle persone. Non basta dire di stare dalla parte degli ultimi: bisogna costruire strumenti per sostenerli. E non basta parlare di crescita: bisogna creare le condizioni perché giovani, professionisti, artigiani e imprese possano crescere insieme alla propria comunità. Come unico sindaco socialista di un capoluogo di provincia italiano sento anche la responsabilità di testimoniare, attraverso l’azione amministrativa, che il riformismo non è una parola del passato. È una scelta politica attuale, fatta di equità, solidarietà, sviluppo e attenzione concreta alle persone. È da qui che deve ripartire un centrosinistra credibile: dai bisogni reali, dalle idee e dalla capacità di trasformarle in risposte concrete per come il campo largo si sta impegnando a fare a Cosenza”.