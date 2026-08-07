Atto intimidatorio contro Rugna, Baldino: “Chi colpisce gli imprenditori attacca il futuro della Calabria”

“Esprimo la mia piena solidarietà e vicinanza al presidente di Ance Calabria Roberto Rugna per il grave atto intimidatorio che ha colpito il cantiere della sua azienda a Schiavonea. La devastazione dei mezzi e i pesanti danni provocati rappresentano un gesto vile e inaccettabile sul quale auspico venga fatta presto luce. Chi in Calabria fa impresa, crea lavoro e contribuisce allo sviluppo del territorio deve poterlo fare nella sicurezza e nella legalità, senza subire minacce o condizionamenti di alcun tipo. La Calabria non può permettersi di perdere imprenditori onesti che scelgono di investire e creare lavoro nel territorio. Chi li intimidisce non attacca solo un’azienda: attacca il futuro di questa regione. Lo Stato deve rispondere con la stessa determinazione”.

Così in una nota la Vicepresidente M5S Vittoria Baldino.