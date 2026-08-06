Turismo, Polimeni: “Gli investimenti della Regione stanno producendo crescita e sviluppo”

Il consigliere regionale di Forza Italia Marco Polimeni rivendica i risultati delle politiche turistiche adottate dalla Regione Calabria, sostenendo che i dati emersi dall’anteprima dello studio realizzato da Teha Group (The European House – Ambrosetti) confermino l’efficacia della strategia avviata dall’amministrazione guidata dal presidente Roberto Occhiuto.

Secondo Polimeni, il report dimostrerebbe come gli investimenti destinati alla promozione del territorio, al rafforzamento dell’identità della Calabria e al miglioramento dell’accessibilità abbiano prodotto ricadute economiche significative.

«I dati presentati oggi nell’anteprima dello studio sull’impatto delle politiche messe in campo dalla Giunta regionale per accrescere l’attrattività turistica certificano con autorevolezza ciò che in questi anni abbiamo sostenuto: investire sulla promozione della Calabria, sul rafforzamento della sua identità e sull’accessibilità del territorio significa produrre ricchezza, occupazione e sviluppo», afferma il consigliere regionale.

Polimeni richiama quindi le cifre contenute nello studio, sottolineando il peso crescente del turismo sull’economia regionale.

«I numeri parlano da soli. Nel solo 2025 il turismo ha generato un impatto economico complessivo di 2,4 miliardi di euro, pari al 6% del Pil regionale, grazie a una spesa di 1,1 miliardi da parte dei visitatori stranieri e di 1,3 miliardi da parte dei turisti italiani. Ancora più significativo è il dato relativo al triennio 2023-2025: a fronte di 47 milioni di euro investiti dalla Regione nelle politiche di destination marketing, lo studio stima un giro d’affari di 5,8 miliardi di euro, equivalente al 14,1% del Pil calabrese del periodo. Sono risultati che dimostrano come una programmazione lungimirante possa trasformare gli investimenti pubblici in crescita concreta per il territorio».

L’esponente di Forza Italia attribuisce questi risultati alle scelte compiute dall’esecutivo regionale.

«Va riconosciuta la lungimiranza del presidente Occhiuto, che ha avuto il coraggio di investire in una visione moderna dello sviluppo turistico, puntando sulla valorizzazione territoriale, sul consolidamento del brand Calabria e sul rafforzamento dell’offerta degli aeroporti regionali. Una scelta che oggi trova conferma nei dati e che dimostra come la promozione di un territorio non sia un costo, ma un investimento capace di generare valore economico, attrarre capitali e creare nuove opportunità», sostiene.

Nel suo intervento Polimeni evidenzia anche il ruolo svolto dal sistema aeroportuale nella crescita del comparto turistico.

«Il potenziamento del sistema aeroportuale rappresenta uno degli elementi più qualificanti di questa strategia. Nel 2025 tutti e tre gli scali calabresi hanno registrato performance superiori alla media nazionale e del Mezzogiorno. Reggio Calabria è stato il primo aeroporto del Sud per crescita del traffico passeggeri con un incremento del 56,8%, Crotone si è collocato al terzo posto con un +24,2%, mentre Lamezia Terme ha superato i 3,1 milioni di passeggeri consolidando il proprio ruolo di principale hub regionale. Numeri che testimoniano la bontà delle politiche adottate per ampliare i collegamenti e rendere la Calabria sempre più accessibile ai mercati nazionali e internazionali».

Infine, il consigliere regionale ribadisce che il turismo rappresenta oggi uno dei principali motori dello sviluppo economico della Calabria.

«La crescita del turismo non rappresenta soltanto un successo del comparto, ma un fattore determinante per l’economia calabrese, capace di incidere in maniera significativa sul Pil regionale e di produrre benefici diffusi per imprese, lavoratori e territori. La Calabria sta finalmente costruendo un modello di sviluppo fondato sulla valorizzazione delle proprie eccellenze e sulla capacità di presentarsi al mondo con un’identità forte, credibile e riconoscibile. È questa la sfida vinta dal governo regionale guidato dal presidente Roberto Occhiuto, che ha saputo trasformare una visione in risultati concreti e misurabili», conclude Polimeni.