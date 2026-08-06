Turismo, la Calabria accelera: è tra le regioni che destagionalizzano di più e guida la crescita dei visitatori

La Calabria continua a guadagnare terreno nel panorama turistico nazionale, distinguendosi sia per la capacità di attrarre visitatori durante tutto l’anno sia per la crescita dei flussi, in particolare quelli provenienti dall’estero. È quanto emerge dall’anteprima dello studio realizzato da Teha Group (The European House – Ambrosetti), illustrato a Falerna nel corso di un incontro al quale hanno preso parte il presidente della Regione Roberto Occhiuto e l’assessore al Turismo Giovanni Calabrese.

L’analisi evidenzia come, tra il 2024 e il 2025, la Calabria sia riuscita a ridurre in maniera significativa la concentrazione delle presenze nei soli mesi estivi, conquistando il terzo posto in Italia e il primo nel Mezzogiorno per diminuzione della stagionalità turistica.

I dati relativi al 2026 confermano inoltre una crescita superiore alla media nazionale. Le registrazioni complessive dei turisti aumentano infatti del 10,5%, a fronte del 4,4% registrato in Italia, mentre quelle dei visitatori stranieri fanno segnare un incremento del 23,2%, contro una media nazionale del 6,5%.

Lo studio sottolinea anche l’ottimo andamento del traffico aereo regionale. Tutti e tre gli scali calabresi registrano nel 2025 una crescita superiore sia alla media del Sud sia a quella nazionale, entrambe ferme al 5%.

A guidare la classifica è l’aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria, che mette a segno un incremento del 56,8%, sfiorando il milione di passeggeri transitati. Anche lo scalo di Crotone registra un deciso balzo in avanti, con un aumento del 24,2% e oltre 343 mila viaggiatori.

L’aeroporto di Lamezia Terme si conferma invece il principale hub della regione per numero di passeggeri, superando quota 3,1 milioni. Lo scalo lametino cresce del 12,3%, risultando il quarto aeroporto del Mezzogiorno per incremento del traffico.

Particolarmente significativo anche il confronto con il periodo successivo alla pandemia. Dal 2021 a oggi i passeggeri transitati negli aeroporti calabresi sono aumentati in maniera consistente: Reggio Calabria ha moltiplicato i propri flussi di quasi sette volte, Crotone di tre volte e mezzo, mentre Lamezia Terme ha quasi raddoppiato i numeri registrati quattro anni fa.

Lo studio completo sarà presentato il 5 ottobre 2026 a Reggio Calabria, in occasione di una tappa dell’iniziativa “Verso Sud” promossa da Teha Group, durante la quale saranno illustrati nel dettaglio gli effetti delle politiche regionali e degli investimenti in destination marketing sulla competitività turistica della Calabria.