Treni straordinari per la tappa a Reggio Calabria del Vinitaly

In occasione della seconda tappa regionale del Vinitaly and the City, prevista a Reggio Calabria l’8 e il 9 agosto, Regionale di Trenitalia (Gruppo FS), in accordo con la Regione Calabria e ArtCal, committenti del servizio, ha attivato 8 treni straordinari sulle relazioni “Reggio Calabria-Lamezia Terme Centrale” e “Reggio Calabria-Roccella Jonica” che circoleranno fra il 9 e il 10 agosto 2026.

In particolare, sono 4 i treni aggiuntivi fra Reggio Calabria Centrale e Lamezia Terme Centrale: uno con partenza alle 2:25 da Reggio Calabria Centrale e arrivo alle 3:52 a Lamezia Terme Centrale che circolerà sia il 9 che il 10 agosto, mentre da Lamezia Terme Centrale a Reggio Calabria centrale circolerà un nuovo treno il 9 agosto e uno il 10 agosto, con partenza da Lamezia Terme rispettivamente alle 6:10 e alle 7:04.

Ulteriori 4 nuovi treni fra Reggio Calabria Centrale e Roccella Jonica, in particolare previsto un nuovo treno, con partenza alle 2:30 e arrivo alle 4:10 che circolerà il 9 e il 10 agosto, mentre da Roccella a Reggio Calabria Centrale previsto un nuovo treno il 9 agosto e uno il 10 agosto, con partenza rispettivamente alle 4:20 e alle 4:30.

I treni, aggiuntivi rispetto ai collegamenti esistenti, consentiranno così il rientro in tarda serata e spostamenti più agevoli a quanti preferiranno lasciare l’auto a casa, partecipando alla due giorni di degustazioni, talk, masterclass e appuntamenti culturali.

I canali di acquisto sono aggiornati. È consigliabile acquistare in anticipo il biglietto del treno.

Regionale promuove una mobilità sempre più sostenibile, mettendo a disposizione dei suoi clienti l’acquisto del biglietto in modalità digitale su sito, APP e biglietteria, riducendo così l’uso della carta.

Informazioni di dettaglio sono disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring su App di Trenitalia.

A questo link è consultabile la campagna SCEGLI DI VIAGGIARE INFORMATO.