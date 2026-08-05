Reggina, altro possibile rinforzo dalla Serie C: a Cantalupa c’è il difensore Anton

Se a maggio sognavamo un proprietario capace di ingaggiare Baldan e Suhs, ossia il non plus ultra della categoria per la Serie D, il destino ci sta premiando oltre ogni più rosea immaginazione. Dopo aver preso – da tempo – Edoardo Lancini, protagonista di due promozioni dalla C alla B con Pescara e Palermo (con cui vinse anche la D), la Reggina sta provando a blindare la propria difesa con un altro elemento proveniente dalla Serie C.

Non è ancora ufficiale come tesseramento, ma Andrei Anton è a Cantalupa e mister Marchionni lo sta schierando titolare contro la Bruinese. Passaporto rumeno ma nato in Italia, è un destro naturale ma può tranquillamente giocare come centrale sinistro in una difesa a tre.

Cresciuto nelle giovanili del Torino, nell’ultima stagione ha spiccato con la maglia della Triestina. Anton ha diverse richieste dalla Serie C. Ma la Reggina intanto lo ha convinto a venire in ritiro. Il portiere straniero in prova, come anticipato qualche giorno fa, è il croato Mario Blazevic classe 2007.

p.f.