Catanzaro Servizi S.p.A.: ok a bilancio consuntivo e proroga tecnica dell’amministratore unico per il mese di agosto

Presieduta dal sindaco, Nicola Fiorita, si è tenuta oggi l’assemblea dei soci della partecipata Catanzaro Servizi S.p.A. Nel corso dell’assemblea stessa, alla presenza dell’amministratore unico, Antonio De Marco e del collegio sindacale, si è proceduto preliminarmente alla disanima della procedura negoziata avviata da Catanzaro Servizi, e, successivamente, all’approvazione del bilancio consuntivo al 31 dicembre 2025. Documento contabile che chiude con un utile di esercizio di 7.400 euro, a conferma del positivo trend finanziario avviato dalla società con la procedura negoziata, pur permanendo le criticità di cassa che hanno determinato il ritardo sul pagamento degli stipendi di luglio a causa della scadenza di rinnovo del DURC.

L’assemblea ha quindi proceduto alla proroga tecnica di Antonio De Marco nell’incarico di amministratore unico per il mese di agosto, finalizzato a garantire la conclusione delle diverse procedure di composizione negoziata in atto e la pubblicazione del nuovo avviso comunale per la selezione del nuovo amministratore, unitamente al nuovo collegio sindacale e revisore legale.