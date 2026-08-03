Crotone: III ciclo di deblattizzazione

Prenderà il via lunedì 17 agosto 2026 il terzo ciclo di deblattizzazione programmato dal Comune di Crotone, che interesserà progressivamente l’intero territorio cittadino attraverso interventi di nebulizzazione nelle condotte fognarie pubbliche comunali, secondo il calendario predisposto dal Servizio Ambiente.

Il programma è stato organizzato con una suddivisione del territorio comunale in 21 zone, così da consentire un’esecuzione ordinata e capillare degli interventi.

Le operazioni prenderanno il via dalle aree della zona 1 e proseguiranno secondo il calendario fino a interessare progressivamente tutti i quartieri della città.

L’Amministrazione comunale invita i cittadini a collaborare, adottando alcune semplici precauzioni durante lo svolgimento delle operazioni: chiudere temporaneamente gli scarichi se privi di sifone, mantenere chiusi porte, finestre e balconi, tenere gli animali domestici in casa con le relative ciotole di acqua e cibo e non parcheggiare autovetture o altri mezzi sopra i tombini, così da agevolare il regolare svolgimento delle attività.

Si informa inoltre che durante il trattamento potrebbe verificarsi la fuoriuscita di blatte e altri insetti dai pozzetti fognari: si tratta di un fenomeno del tutto normale, determinato dall’azione repulsiva del prodotto impiegato e indicativo dell’efficacia dell’intervento.

“La deblattizzazione rappresenta un’attività fondamentale per la tutela dell’igiene urbana e della salute pubblica. Per questo abbiamo predisposto un calendario che suddivide la città in 21 zone, così da garantire una copertura completa del territorio. Invitiamo i cittadini a verificare le date previste per la propria area e a rispettare le indicazioni fornite, contribuendo alla buona riuscita degli interventi” dichiara l’assessore all’Ambiente, Mario Megna.

Il calendario completo con le zone interessate e le relative date di intervento è disponibile sui canali istituzionali del Comune.