All’Università della Calabria la terza edizione di AGRIWORLD EXPO: focus nazionale sulle “Terre Assetate”

Sarà l’Università della Calabria ad ospitare, l’8 e 9 ottobre prossimi, la terza edizione di AGRIWORLD EXPO, evento nazionale dedicato all’innovazione, alla ricerca e allo sviluppo del sistema agroalimentare italiano.

Il Campus di Arcavacata diventerà per due giorni il punto di incontro tra istituzioni, università, enti di ricerca, imprese, professionisti, organizzazioni agricole e studenti, chiamati a confrontarsi sulle principali sfide che attendono il settore primario.

AGRIWORLD EXPO rappresenta un appuntamento di riferimento per il mondo agricolo nazionale, nato con l’obiettivo di favorire il dialogo tra ricerca, formazione, istituzioni e sistema produttivo.

La manifestazione affianca un’ampia area espositiva, dedicata a enti pubblici e alle principali aziende della filiera agroalimentare, a un articolato programma di conferenze, forum, workshop, seminari e laboratori rivolti agli operatori del settore, al mondo accademico e alle nuove generazioni.

Ospitata ogni anno all’interno di prestigiosi campus universitari italiani, individua un tema strategico sul quale sviluppare il confronto tra competenze scientifiche, innovazione tecnologica e politiche di sviluppo.

L’edizione 2026 sarà dedicata al tema “Terre Assetate”, scelto per richiamare l’attenzione sulla crescente pressione esercitata dai cambiamenti climatici sulle produzioni agricole e sulla disponibilità della risorsa idrica.

Il confronto sarà incentrato sulle strategie necessarie per migliorare la gestione dell’acqua, promuovere modelli agricoli più resilienti e sostenibili, accelerare il trasferimento dell’innovazione alle imprese e rafforzare la competitività del sistema agroalimentare nazionale.

La manifestazione avrà un respiro nazionale e vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, delle Regioni, delle università, degli enti di ricerca, degli ordini professionali, delle organizzazioni agricole e delle imprese. Il programma approfondirà temi legati alla digitalizzazione dell’agricoltura, all’innovazione delle filiere, all’adattamento ai cambiamenti climatici, alla sostenibilità ambientale e allo sviluppo delle aree rurali.

Tra gli elementi caratterizzanti dell’edizione 2026 vi è la collaborazione tra Regione Calabria, Regione Basilicata, Università, enti di ricerca e una qualificata rete di partner nazionali, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra territori che condividono sfide comuni in materia di gestione delle risorse idriche, innovazione e sviluppo delle produzioni agricole mediterranee.

La scelta dell’Università della Calabria conferma il ruolo dell’Ateneo quale punto di riferimento nazionale per il confronto sui temi dell’innovazione, della sostenibilità e del futuro dell’agricoltura, valorizzando la capacità del sistema universitario di mettere in relazione ricerca scientifica, trasferimento tecnologico e mondo delle imprese.

L’edizione 2026 sarà inoltre arricchita dai format AGRIWORLD TALK e AGRIWORLD ON TOUR, iniziative dedicate al racconto delle migliori esperienze imprenditoriali e delle più significative best practice del sistema agricolo calabrese.

Attraverso incontri, testimonianze e approfondimenti tematici saranno valorizzati modelli di innovazione, sostenibilità e sviluppo già presenti sul territorio, con l’obiettivo di favorirne la diffusione e il confronto con le esperienze provenienti dalle altre regioni italiane.

AGRIWORLD EXPO 2026 è promossa da AGRIWORLD, marchio dell’Associazione ITEA – Foundation for Innovation, Tourism, Energy and Agriculture, con il sostegno della Regione Calabria, della Regione Basilicata, di ARSAC, dell’Università della Calabria, del Consorzio di Bonifica della Calabria, delle Università del Mezzogiorno coinvolte nel progetto, di enti di ricerca, ordini professionali, organizzazioni agricole e imprese.

Il programma completo della manifestazione, con i relatori, le aree tematiche e gli appuntamenti in calendario, sarà presentato nelle prossime settimane.