Reggina: in programma la presentazione all’Arena “Ciccio Franco”

Una volta completato il ritiro in Piemonte con l’ultima amichevole in programma per il 13 agosto, la Reggina farà ritorno in città. Ci sarà tempo e modo, prima della Coppa Italia il cui primo turno è previsto per il 30 agosto, di presentare la squadra al pubblico.

La location già individuata è quella dell’Arena “Ciccio Franco”. Per la data, bisognerà avere certezza della disponibilità di Claudio Lotito. Il patron ci tiene ad un secondo abbraccio con la tifoseria. Indicativamente, potrebbe avvenire nella settimana immediatamente successiva a Ferragosto.

p.f.