Suonare insieme, divertendosi: il Campus IbicoLab chiude a Palmi tra gli applausi di un Piazzale ibico gremito

Ogni orchestra racconta una storia fatta di studio, ascolto e collaborazione. È la storia che hanno scritto i giovani allievi dell’Ottavo Campus Musicale Estivo di IbicoLab, protagonisti di un concerto finale che ha gremito Piazzale Ibico, dove un pubblico numeroso ha seguito con entusiasmo le esibizioni e ha accompagnato ogni brano con calorosi applausi.

Per quattro giorni il Parco del Centro Presenza “Ambesi-Impiombato” si è trasformato in un luogo di formazione musicale, dove bambini e ragazzi hanno lavorato fianco a fianco con i propri maestri. Il filo conduttore del campus è stato proprio l’orchestra: imparare a suonare insieme, rispettare i tempi degli altri, ascoltarsi e mettere il proprio talento al servizio del gruppo. Un’esperienza che ha trovato il suo compimento nella serata conclusiva, quando tutti gli allievi si sono riuniti sul palco per eseguire alcuni brani orchestrali, regalando al pubblico uno dei momenti più apprezzati dell’evento.

A guidare il campus sono stati i coordinatori, il maestro Gianluca Gagliostro, docente di clarinetto, e il maestro Daniele Ciullo, docente di pianoforte, affiancati da un corpo docente composto da Vincenzo Luca Moro (pianoforte), Maria Bagalà e Tabita Romano (canto e propedeutica), Sara Ciullo (flauto), Adriana Politi (percussioni), Davide Sergi (contrabbasso), Eletta Franco (violoncello), Diletta Franco e Marilena Fusà (violino), Domenico Sorbara (fagotto) e Giuseppe Gioffrè (tromba). Con competenza e dedizione, i maestri hanno accompagnato gli allievi in un percorso che ha unito preparazione tecnica e musica d’insieme, aiutandoli a comprendere il valore dell’orchestra come luogo di crescita.

Il concerto finale ha messo in evidenza il lavoro svolto durante il campus. Le esibizioni delle diverse classi strumentali hanno permesso ai ragazzi di mostrare quanto appreso nel corso delle giornate di studio, ricevendo il caloroso sostegno del pubblico presente. Ogni performance è stata accolta da applausi convinti, in un clima di partecipazione che ha coinvolto famiglie, amici e tanti cittadini.

Il momento più emozionante è arrivato con l’ingresso dell’orchestra del campus. Riuniti sullo stesso palco, gli allievi hanno eseguito insieme alcuni brani, dimostrando come l’impegno, l’ascolto reciproco e il lavoro quotidiano possano trasformarsi in un’esecuzione armoniosa. In quei minuti si è colto il significato più autentico dell’intero progetto: ogni strumento mantiene la propria identità, ma è nell’orchestra che trova la sua espressione più completa.

Il lungo applauso conclusivo ha salutato un’edizione che conferma la qualità del lavoro portato avanti da IbicoLab, realtà che continua a investire nella formazione musicale delle nuove generazioni. Il Piazzale Ibico gremito ha rappresentato il riconoscimento più bello per gli allievi, per i maestri e per un progetto che, anno dopo anno, continua a dimostrare come l’orchestra sia una scuola di musica, ma anche una scuola di vita, dove si cresce imparando ad ascoltare gli altri e a suonare insieme.