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Lettera aperta di “Ali di Vibonesità” al sindaco Romeo dopo l’attentato alla consigliera comunale di Vibo Valentia, Laura Pugliese (Casa Riformista)

Riceviamo e pubblichiamo:

“Caro Sindaco Enzo Romeo,
Quanto accaduto assurdamente, nelle ultime ore, a Laura Pugliese, Consigliera Comunale, cui va tutta la vicinanza dei Soci dell’Associazione, da qualche settimana entrata, ufficialmente, in “Italia Viva”, all’interno dell’area politica Casa Riformista, è più che sufficiente per suonare la sveglia soprattutto a tutti i cittadini, di ogni condizione ed impegno, per condividere la inderogabile necessità di andare oltre il consueto modo di manifestare solidarietà e grande vicinanza verso chi subisce, in maniera così avvilente, attentati alla persona e alla famiglia, mettendo a repentaglio ogni tipo di sicurezza personale.
Al cospetto di quanto accade ci si chiede a cosa sono valse ad oggi le sfilate di pace ed ogni altra iniziativa ideate per reagire come di dovere agli intollerabili ed inaccettabili segnali di violenza, volti soltanto ad avere l’effetto di dimostrare la compatta vicinanza della popolazione, in tutte le sue articolazioni, alle vittime designate, se non a nulla ? Quanto accade tocca le coscienze di tutti i cittadini da tempo stanchi ed enormemente preoccupati per l’evolversi delle intimidazioni. E che si domandano quanto tempo e quante altre vittime occorrono ancora prima di individuare il sistema per spegnere la carica di inaudita violenza esercitata contro persone spesso rappresentanti di politica, istituzioni e mondo delle imprese e del lavoro ?
Pensiamo non ci sia più tempo da perdere. L’Amministrazione Comunale, unitamente alle forze politiche e rappresentative di tutti gli Enti ed Istituzioni e soprattutto i cittadini, devono avvertire forte il bisogno di reagire adeguatamente per tentare di prevenire l’assurdo perpetrarsi di ogni forma di violenza che si è abbattuta nella vita di Vibo Valentia e dintorni. A partire dalla necessità di sollecitare la intensificazione delle tantissime indagini sugli episodi che hanno già sconvolto il territorio in ordine ai continui ed impuniti atti di violenza perpetrati a più riprese.
Per questi motivi non possiamo continuare a stare a guardare, testimoniando solidarietà e basta. Urge invitare soprattutto la politica e le istituzioni ad avvalersi delle normative vigenti per frenare l’impeto aggressivo della delinquenza organizzata attraverso una iniziativa capace di scoraggiare l’escalation della criminalità, promuovendo più vigilanza nelle attività di tutti i giorni. Le cronache degli ultimi tempi costituiscono un severo richiamo alla massima responsabilità, soprattutto della politica e delle istituzioni. Il diritto del rispetto alla vita, alla libertà di opinione, all’impegno quotidiano verso il conseguimento del benessere comune vanno difesi con condivisione, determinazione e forza.
Sindaco Enzo Romeo, si faccia promotore di nuove misure di garanzia alla sicurezza. Non si può stare soltanto a manifestare solidarietà alle vittime delle aggressioni. Basta con le parole ed i proclami. Intervenga il Governo centrale”.

Ali di Vibonesità

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