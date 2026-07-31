La comunità di Corigliano‑Rossano si prepara a celebrare la B.V. Maria Stella del Mare, guida e protezione per chi vive il mare e ne trae sostentamento. Nella chiesa di Sant’Angelo, luogo caro ai fedeli, si svolgeranno momenti di preghiera, Messe solenni, la tradizionale processione tra le vie del quartiere e la benedizione del mare. Due giorni di devozione, identità e partecipazione, in cui la città ritrova il proprio legame spirituale con Maria e con la sua vocazione marinara.