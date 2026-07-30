Regione e Ufficio scolastico insieme per lavoro e formazione: accordo quadriennale a sostegno degli adulti

Rafforzare il collegamento tra formazione e occupazione attraverso una rete stabile di servizi destinati agli adulti. È questo l’obiettivo del protocollo d’intesa sottoscritto dalla Regione Calabria e dall’Ufficio scolastico regionale, che punta a mettere in relazione i Centri per l’Impiego e i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (Cpia) per favorire percorsi di istruzione, orientamento e inserimento lavorativo.

L’accordo nasce con l’intento di creare un sistema integrato capace di migliorare l’accesso alle politiche attive del lavoro, sostenere l’alfabetizzazione e promuovere la formazione permanente su tutto il territorio calabrese, con un’attenzione particolare alle persone più vulnerabili e ai cittadini stranieri.

Tra gli obiettivi previsti figurano il conseguimento dei titoli di studio del primo e del secondo ciclo, il rilascio delle certificazioni delle competenze di base e il rafforzamento dei percorsi di apprendimento della lingua italiana, strumenti considerati essenziali per favorire l’inclusione sociale e l’ingresso nel mercato del lavoro.

L’intesa prevede inoltre un collegamento diretto tra i servizi educativi e quelli per l’impiego, così da accompagnare gli utenti in un percorso personalizzato che comprenda orientamento professionale, riqualificazione, incrocio tra domanda e offerta di lavoro e sostegno all’autoimprenditorialità.

«Con questa firma mettiamo a sistema una rete di protezione e di rilancio fondamentale per il nostro territorio. Non può esserci vera occupabilità senza competenze di base e alfabetizzazione. Avvicinare i Centri per l’Impiego ai Cpia significa accompagnare le persone più fragili verso un percorso di riqualificazione e un inserimento lavorativo dignitoso e consapevole. È un tassello decisivo per rafforzare le politiche attive della Regione Calabria», ha dichiarato il direttore generale del Dipartimento Lavoro, Fortunato Varone.

Sull’importanza dell’iniziativa è intervenuta anche la direttrice generale dell’Ufficio scolastico regionale, Loredana Giannicola.

«L’istruzione degli adulti rappresenta un passaggio fondamentale per la crescita sociale ed economica della comunità. Consentire il completamento dell’obbligo scolastico e favorire l’apprendimento della lingua italiana per i cittadini stranieri significa promuovere inclusione, cittadinanza attiva e maggiori opportunità di accesso al lavoro. La collaborazione con la rete dei servizi per l’impiego permetterà di costruire percorsi formativi sempre più rispondenti ai bisogni delle persone e del mercato».

La collaborazione, della durata di quattro anni, prevede iniziative diffuse su tutto il territorio regionale, tra cui incontri informativi, laboratori nei plessi scolastici dedicati ai bandi e agli incentivi per l’occupazione, oltre alla partecipazione congiunta a Job Day e giornate di reclutamento.