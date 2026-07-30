De Bartolo (IdM): “L’aeroporto di Sibari scelta strategica. IdM lo sostiene da sempre e continuerà a battersi per la sua realizzazione”

“L’aeroporto di Sibari, per il quale il Comune di Cassano all’Ionio ha avviato il necessario percorso amministrativo e che negli ultimi giorni è tornato al centro del dibattito istituzionale e politico, non rappresenta semplicemente una nuova infrastruttura, ma una scelta strategica destinata a incidere profondamente sul futuro della Calabria. Per questo motivo Italia del Meridione sostiene da sempre la necessità di realizzare quest’opera e continuerà a farlo con convinzione in ogni sede istituzionale.

Riteniamo che sia giunto il momento di superare ogni contrapposizione ideologica o burocratica. Non è importante se lo scalo sarà realizzato attraverso un investimento pubblico, privato o mediante una partnership tra pubblico e privato: ciò che conta davvero è che l’aeroporto si faccia. La Calabria non può più permettersi di perdere occasioni di sviluppo.

L’area della Sibaritide rappresenta la quarta pianura d’Italia, un territorio straordinario che merita servizi moderni e infrastrutture all’altezza delle sue potenzialità. Un aeroporto significa offrire nuove opportunità ad un comprensorio che oggi esprime enormi eccellenze ma che continua a scontare un grave deficit logistico.

Il primo grande beneficio riguarda il comparto agricolo e agroalimentare. La Sibaritide è una delle principali aree produttive del Mezzogiorno e necessita di collegamenti rapidi verso i mercati nazionali ed internazionali. Dotare questo territorio di uno scalo in grado di favorire anche il trasporto delle merci significherebbe valorizzare le produzioni di eccellenza, ridurre tempi e costi della logistica, aumentare la competitività delle imprese e creare nuove opportunità economiche per migliaia di aziende e lavoratori.

Il secondo pilastro è rappresentato dal turismo. La Calabria possiede un patrimonio naturalistico, storico e culturale unico, ma deve compiere un deciso salto di qualità sia nell’attrattività sia nella capacità di accogliere flussi turistici sempre più consistenti. Pensiamo ai grandi progetti di promozione del territorio, come Calabria Golf Destination, ma anche alla valorizzazione dei parchi archeologici, delle coste, delle montagne e soprattutto dei nostri borghi, autentici scrigni di storia, cultura e tradizioni. L’ aeroporto consentirebbe a migliaia di visitatori di raggiungere con facilità queste destinazioni, trasformando il patrimonio diffuso della Calabria in una concreta opportunità di crescita.

Agricoltura, agroalimentare e attrattività turistica rappresentano i tre pilastri sui quali costruire il rilancio della Sibaritide e dell’intera Calabria. Per raggiungere questo obiettivo servono infrastrutture moderne, capaci di mettere il territorio nelle condizioni di competere con le altre regioni italiane ed europee.

Italia del Meridione ha sempre creduto in questa visione. Così come abbiamo sostenuto con forza la realizzazione dell’aviosuperficie di Scalea, il cui percorso è stato finalmente avviato dalla Regione Calabria, allo stesso modo continueremo a sostenere la nascita dell’aeroporto di Sibari, convinti che rappresenti una delle opere più importanti per il futuro economico, produttivo e turistico della nostra regione.

L’aeroporto di Sibari non è il sogno di un territorio, ma una necessità concreta per lo sviluppo dell’intera regione”.

Così in una nota Emilio De Bartolo, Segretario Regionale Italia del Meridione.