Aspettando il Premio Moda Città di Praia a Mare

Una serata speciale dedicata all’incontro tra moda, cultura, turismo e valorizzazione del territorio.

Un talk show con ospiti del mondo delle istituzioni, dell’imprenditoria, della cultura, dello spettacolo e della comunicazione che si confronteranno sui temi dello sviluppo della Calabria, delle opportunità per i giovani, dell’innovazione, della sostenibilità, della promozione turistica, delle eccellenze enogastronomiche, dell’artigianato e dell’identità culturale della nostra regione.

Tra gli argomenti di confronto anche le nuove prospettive per il comparto moda, alla luce del crescente impegno di Confapi Calabria nel sostenere lo sviluppo del settore. In questo contesto sarà evidenziata la recente nomina di Claudio Greco a Responsabile dei Rapporti Nazionali per lo Sviluppo Moda di Confapi Calabria, un incarico volto a rafforzare le relazioni istituzionali e a promuovere nuove opportunità di crescita, innovazione e valorizzazione delle imprese del Made in Calabria, favorendo il dialogo tra il sistema produttivo regionale e i principali interlocutori nazionali.

Nel corso della serata sfileranno le creazioni dello stilista Giuseppe Cupelli, affiancate da una selezione di capi firmati da Claudio Greco, in un perfetto connubio tra eleganza, creatività e valorizzazione del Made in Calabria.

Un evento pensato per raccontare una Calabria dinamica, accogliente e ricca di talenti, capace di trasformare la bellezza del suo patrimonio naturale, storico e culturale in un’opportunità concreta di crescita, sviluppo e promozione del territorio.

La moda racconta il territorio.

Le idee costruiscono il futuro.

La Calabria si mette in mostra.