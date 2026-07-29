Pirossigeno Cosenza Basket: Giorgia Codispoti nuova preparatrice atletica del settore giovanile

Giorgia Codispoti è la nuova preparatrice atletica del settore giovanile della Pirossigeno. La scelta è caduta su una figura che conosce bene il basket, avendolo praticato a ottimi livelli, e che da tempo ha deciso di specializzarsi nella preparazione fisica. Classe 2000, 180 centimetri, Giorgia ha iniziato a giocare a 8 anni con il Basket Rende. Nel 2015 si è trasferita a Battipaglia, dove ha disputato i campionati di Serie B, U16, U18 e U20, vincendo una medaglia d’argento alle Finali Nazionali di Roseto e Battipaglia. Nel 2018 è passata a Scafati, in Serie B e U20, aggiungendo un’altra partecipazione alle Finali Nazionali. Nel 2020 è tornata in Calabria con la CCB Catanzaro, con cui ha raggiunto per due anni consecutivi le Finali Promozione per la Serie A2 e ha vinto il campionato di Serie B.

«Finalmente siamo riusciti ad avere un preparatore atletico per il settore giovanile – dichiara il direttore sportivo Fabio Lorenzi –. La pallacanestro moderna, fatta di atletismo e fisicità, richiede ormai questa figura. I nostri atleti ne hanno bisogno e con Giorgia abbiamo fatto la scelta giusta».

«La passione per la preparazione fisica mi accompagna da sempre – spiega la nuova preparatrice rossoblù –. Credo sia un aspetto fondamentale nello sviluppo di ogni atleta, e sono convinta che, attraverso un lavoro condiviso, sapremo porre solide basi per toglierci grandi soddisfazioni».

Per Giorgia si tratta del primo incarico come preparatrice di gruppi giovanili, dopo alcune esperienze con le selezioni maschili della Calabria in incontri interregionali.