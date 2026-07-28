Il 30 luglio a Gioia Tauro l’incontro pubblico promosso dal Pd “Liberi Subito – Fine vita: dignità e libertà fino alla fine”

Giovedì 30 luglio 2026, alle ore 18.00, presso la Sala Le Cisterne di via Roma a Gioia Tauro, si terrà l’incontro pubblico “Liberi Subito – Fine vita: dignità e libertà fino alla fine”, promosso dal Partito Democratico della Calabria con la collaborazione di Fucine Resistenti, dell’ Associazione Luca Coscioni e dalla campagna Liberi Subito.

L’iniziativa rappresenta un momento di confronto su un tema di grande rilevanza civile e istituzionale, con particolare attenzione alla proposta di legge sul fine vita e alla necessità di garantire dignità, libertà di scelta e diritti delle persone.

Interverranno tra gli altri il senatore Alfredo Bazoli, primo firmatario del disegno di legge in materia di morte volontaria medicalmente assistita, il senatore Nicola Irto e Maria Teresa Prestanicola, referente dell’Associazione Luca Coscioni per la campagna “Liberi Subito”.

L’incontro è aperto alla cittadinanza e rappresenta un’occasione di approfondimento e confronto pubblico su una delle questioni più rilevanti del dibattito sui diritti civili e sulle libertà individuali.