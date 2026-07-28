Tutto pronto per Be Alternative Festival 2026: tre giornate di concerti, dj set ed esperienze nella natura

Mancano pochi giorni alla XVII edizione di Be Alternative Festival, in programma dal 31 luglio al 2 agosto nell’area della Chiesetta di San Lorenzo, a Campo San Lorenzo di Camigliatello Silano, nel suggestivo scenario del Lago Cecita.

Tre giornate di musica con alcuni tra i nomi più importanti della scena italiana e internazionale: Mogwai, Kings of Convenience, Subsonica e Daniele Silvestri, insieme a Giorgio Poi, Marco Castello, Altea, Mille, Eman e Godblesscomputers. Un programma che, come consuetudine già da qualche anno, si amplia con dj set, afterparty, escursioni, attività sul lago ed esperienze dedicate alla scoperta del territorio, accompagnando il pubblico dalla mattina fino a notte.

Venerdì 31 luglio il festival ospiterà i Mogwai, sulle rive del Lago Cecita per la loro unica data nel Sud Italia, i Kings of Convenience e Altea. Sabato 1° agosto sarà la volta dei Subsonica, in concerto per la loro unica data in Calabria, insieme a Mille e Eman. Domenica 2 agosto chiuderanno il festival Daniele Silvestri, Giorgio Poi, che presenterà lo speciale Concerto con Archi, e Marco Castello. La musica continuerà anche dopo i concerti. Dalle 20:40 alle 22:00, nell’area festival sul Lago Cecita, sono previsti i dj set aftershow: venerdì 31 luglio il Partyzan con Robert Eno e Fabio Nirta, sabato 1° agosto Godblesscomputers, domenica 2 agosto Fabio Nirta e Discoteca Indie. Dalle 22:30 all’1:00, gli afterparty a ingresso libero si sposteranno invece in Piazza Misasi, lungo Via Roma a Camigliatello Silano, con Fio Marino il 31 luglio, Fabio Nirta il 1° agosto e DJ Smile il 2 agosto.

Durante la tre giorni sarà inoltre possibile partecipare a escursioni e attività realizzate in collaborazione con Esperiandanti, T-Space e Sila Wild: trekking nella Riserva dell’Ariamacina, escursioni guidate in kayak sul Lago Cecita, canoa, e-bike, campeggio, yoga, degustazioni e percorsi di digital detox. Tra le proposte anche l’Emotional Village, ospitato nel vigneto più alto d’Europa. Il calendario e le modalità di prenotazione delle singole esperienze sono disponibili sui canali delle realtà organizzatrici. L’area food all’interno del festival sarà gestita da GAL Sila, con una proposta dedicata ai prodotti del territorio e ai piatti a chilometro zero.

Ogni giorno la biglietteria aprirà alle 12:00, le porte alle 13:00 e i concerti inizieranno alle 15:00, per proseguire fino alle 20:30. L’area festival chiuderà alle 22:00. L’ingresso sarà gratuito per i bambini fino al decimo anno di età.

Per raggiungere il festival sarà disponibile una navetta dall’Autostazione di Cosenza, con partenza alle 10:00 nelle giornate del 31 luglio, 1° e 2 agosto e prenotazione tramite busbltfestival@gmail.com. Da Camigliatello Silano sarà inoltre attivo un servizio navetta gratuito verso l’area festival, con partenze ogni 30 minuti dalle 12:00 dalla fermata bus all’ingresso del paese, lungo Via Forgitelle, e collegamenti di ritorno a partire dalle 20:30.

Nato per fare della musica dal vivo uno strumento di valorizzazione e scoperta, Be Alternative torna così sul Lago Cecita con una proposta che supera la dimensione del concerto e invita il pubblico a vivere la Sila lungo l’intero arco del weekend, tra musica, natura, attività all’aperto e produzioni locali.

I biglietti per Be Alternative Festival sono disponibili su DICE alla pagina dice.fm/promoters/be-alternative-9vbn e, salvo esaurimento, presso il botteghino del festival.