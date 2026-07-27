Tropea celebra la Giornata mondiale della prevenzione dell’annegamento: sicurezza in mare al centro dell’iniziativa

“Iniziative come la Giornata mondiale della prevenzione dell’annegamento contribuiscono ad educare le nuove generazioni ad un approccio consapevole, sicuro e responsabile nei confronti dell’esperienza legata alla risorsa mare, garantendo strumenti fondamentali per salvare vite e, allo stesso tempo, continuare a sensibilizzare ad una fruizione attenta, responsabile e a difesa dell’ambiente. Si tratta di percorsi che come istituzione continuiamo ad accompagnare”.

È quanto dichiara il Sindaco Giovanni Macrì ringraziando la Società Nazionale di Salvamento – Sezione Ricadi-Tropea, la Croce Rossa Italiana, la Guardia Costiera e tutti i volontari che hanno offerto il proprio contributo nella riuscita della manifestazione, promossa nell’ambito del programma Bandiera Blu. Tropea – conclude il Sindaco Giovanni Macrì – è anche questo: una destinazione che si prende cura dei suoi residenti e dei suoi ospiti.

Ospitato sulla spiaggia della Marina dell’Isola, l’evento ha visto protagonisti gli uomini della Guardia Costiera, i cani di salvataggio della Scuola Italiana Cani di Salvataggio (SICS) e la Protezione Civile che hanno raccolto l’entusiasmo, la curiosità e la partecipazione di tantissime famiglie, di bambini e ragazzi.