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Pro Loco di Cropani, l’estate 2026 all’insegna di musica, tradizione, e poi… “Arte in Movimento”

È tutto pronto, la Pro Loco di Cropani, rappresentata dal presidente Angelino Grano e dal direttivo, con la collaborazione delle istituzioni locali e delle aziende del territorio, presenta la programmazione estiva 2026, un cartellone di eventi che unisce sapori, musica e cultura d’eccellenza per valorizzare il territorio e destagionalizzare l’offerta turistica.
Ecco gli appuntamenti.
Mercoledì 6 Agosto – Cuturella
“Sagra Sapori E Tradizioni Cuturellesi”.
In Via delle Stelle torna la sagra più attesa dell’estate. Piatti tipici preparati da mani sapienti e poi musica, convivialità.   Contributo: 5,00 euro, tutto compreso.
Martedì 12 Agosto, Lungomare di Cropani, XVIII° Edizione di “Piccantissima Sera”, la notte più piccante dell’anno con il concerto del mitico gruppo “Il  Giardino dei Semplici”.   Gran Finale: la tradizionale Gara dei Mangiatori di  Peperoncino.   Chi riuscirà a mangiarne di più si aggiudicherà un grazioso omaggio e un premio in denaro. Musica, folklore e prodotti tipici calabresi per una serata all’insegna del gusto… e del fuoco! E si sfora in autunno.  Dal 6 al 10 Ottobre,  Tenuta San Fili e Convento dei Padri Cappuccini “Arte in Movimento” ,  Evento di  rilevanza nazionale.  Un grande progetto finanziato dalla Regione Calabria nell’ambito del POC 2014/2020 ,  Azione 6.8.3 “Sostegno e promozione turistica e culturale”, realizzato dalla Pro Loco di Cropani, con il supporto delle istituzioni locali e delle realtà imprenditoriali del territorio, che propone un’offerta artistica e culturale di elevato pregio.
Obiettivi e contenuti di “Arte in Movimento”:  Mostra d’arte con opere selezionate e curate da un direttore artistico di caratura internazionale: Esposizione di quadri di rilevanza internazionale con dedica all’artista Mimmo Rotella curata dal prestioso maestro artista Luigi Verrino; Innovazioni tecnologiche e installazioni multisensoriali per un’esperienza immersiva; Valorizzazione del patrimonio enogastronomico di Cropani con focus sulle realtà locali e artigianali. Un evento gratuito, inclusivo e dedicato ai giovani con partecipazione attiva di studenti, famiglie e persone con disabilità. Si punta alla valorizzazione del territorio e destagionalizzazione della proposta turistico-culturale.  Momenti clou dell’evento: Esposizione di opere di rilevanza internazionale dedicate a Mimmo Rotella; Degustazione di prodotti tipici locali offerti dalle aziende del territorio; Presenza di autorità istituzionali di tutti i settori; Intitolazione di una targa in ricordo di Concetta Basile, prima donna laureata di Cropani; Ultima sera: presentazione del libro dedicato a Don Raffaele Piccolo, il prete di Cuturella, e apposizione di una targa commemorativa presso la sua residenza.

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