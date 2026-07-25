Cassano All’Ionio (Cs), convocato il Consiglio comunale: sei punti all’ordine del giorno tra Canale degli Stombi, TARI e bilancio

Il Presidente del Consiglio comunale, Sofia Maimone, ha convocato il Consiglio comunale della Città di Cassano All’Ionio per mercoledì 30 luglio 2026 alle ore 18:30 in prima convocazione e, in caso di seduta deserta, per giovedì 31 luglio 2026 alle ore 19:30 in seconda convocazione.

La seduta si svolgerà presso la Sala Convegni del Polifunzionale delle Grotte di Sant’Angelo e prevede la discussione di sei punti all’ordine del giorno, tra cui un’interrogazione sullo stato di avanzamento dei lavori di modifica dell’imboccatura del Canale degli Stombi, la ratifica di una variazione al bilancio di previsione 2026-2028, l’approvazione del Piano Economico Finanziario e delle tariffe TARI 2026, la verifica degli equilibri di bilancio, il riconoscimento di debiti fuori bilancio e l’approvazione del Piano degli interventi di prevenzione del rischio sismico con i relativi studi di microzonazione sismica e di analisi delle condizioni limite per l’emergenza.