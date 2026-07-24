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La barca Mavisu approda domani nel porto di Crotone

Nei Parchi Marini Regionali della Calabria – Ogni Lattina Vale. È, questo, il progetto realizzato dall’EPMR in collaborazione con il Consorzio nazionale Imballaggio Allu

 

START 18.30. POI IL TALK: LA CALABRIA, UNA MONTAGNA IN MEZZO AL MARE

L’appuntamento sarà in Via Molo Porto Vecchio. Alle 18.30 è previsto un brindisi a bordo di Mavisu, alla presenza della stampa e delle istituzioni. Alle 19.30 si terrà il talk La Calabria, una montagna in mezzo al mare, dedicato ai temi del progetto: legalità, mare, giovani, inclusione, aree protette, fruizione sostenibile e valorizzazione dei territori costieri e dell’entroterra. Ma si parlerà anche di educazione alla tutela ambientale partendo dai bambini, di MID, di gastronomia e di educazione alimentare.

 

IL DG GRECO: MAVISU PORTERÀ NEI PORTI IL VALORE DELLE AREE PROTETTE

La tappa di Crotone inaugura il percorso promosso da EPMR Calabria, guidato dal Direttore generale Raffaele Greco, insieme al Centro per la Giustizia Minorile di Catanzaro. Il viaggio di MAVISU toccherà sette località, da Crotone fino all’Isola Dino di Praia a Mare, con l’obiettivo di accendere i riflettori sulle aree protette, sulla corretta fruizione delle risorse ambientali e sul mare come occasione concreta di educazione, responsabilità, riqualificazione e reinserimento. In ogni porto saranno costruiti momenti istituzionali, attività educative, degustazioni, performance artistiche e iniziative rivolte alle comunità.

 

ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI, SCUOLE E FORZE ORDINE CO-PROTAGONISTI

Al talk di Crotone, insieme al Direttore Greco, coordinati dal comunicatore strategico Lenin Montesanto, prenderanno parte, tra gli altri, Simona Ferraina, assessore al Turismo del Comune di Crotone; Mario Megna, assessore all’Ambiente del Comune di Crotone; Alberto Padula, presidente di Akrea Spa; Luca Mauro, sindaco di Melissa; Maria Grazia Panebianco, sindaca di Cirò Marina; Mario Sculco, sindaco di Cirò; Gianluca Ruperto, presidente del Club Velico Crotone; Mimmo Mazza, presidente dello Yachting Kroton Club ASD; Alberto Vega, docente di Navigazione Marittima dell’Istituto Nautico Mario Ciliberto; Elena Bursese, gastronoma. – Partecipano anche Capitaneria di Porto, Forze dell’Ordine e Autorità Portuale, insieme ai referenti della rete regionale e locale coinvolta nel progetto.

 

 

EVENTO PER BAMBINI E FAMIGLIE: IL MARE SI RACCONTA ANCHE COLORANDO

L’evento è suggerito anche per bambini e famiglie, con attività pensate per avvicinare i più piccoli alla conoscenza dei Parchi Marini Regionali e dei Marcatori Identitari Distintivi (MID) della Calabria Straordinaria. Sarà distribuito l’album da colorare realizzato da Coccole books, con testi e immagini tratti e interpretati dal Calendario 2026 dei Parchi Marini Regionali della Calabria: un viaggio tra creature marine, miti, luoghi, personaggi, invenzioni e simboli identitari della regione. Sarà inoltre proposta un’esperienza immersiva con virtual tour nei Parchi Marini Regionali attraverso appositi visori, realizzati e messi a disposizione dall’EPMR.

 

SHOW COOKING, VINI E MUSICA DI QUALITÀ: IL MARE COME ESPERIENZA

Alle ore 21 è previsto lo show cooking a cura dello chef Luciano Algieri, condotto da Roberto Cannizzaro per Roka Produzioni. Il beverage sarà curato da Cantine Zito, con Acqua Fabrizia partner dell’iniziativa. Alle ore 21.30 spazio alla musica di qualità, a cura del Conservatorio Fausto Torrefranca di Vibo Valentia, tra i partner di EMPR, con il programma Omaggio a Mina, interpretato da Maria Tramontana alla voce e Ferruccio Messinese al pianoforte e tastiera: un percorso tra alcuni dei più grandi successi di Mina, da E penso a te a E se domani, da Grande, grande, grande a Mi sei scoppiato dentro il cuore.

 

UNA MISSIONE, 7 TAPPE ED UNA FITTA RETE DI COLLABORAZIONI E SOSTEGNI

L’evento complesso gode della collaborazione di una rete ampia di partner istituzionali, territoriali e operativi: Pro Loco UNPLI Calabria, Lega Navale Italiana, Comune di Crotone, Acqua Fabrizia, Cantine Zito, Conservatorio Fausto Torrefranca di Vibo Valentia e FFA Architetture & Design di Francesca Felice. Il progetto regionale è realizzato per l’EPMR con Roka Produzioni ed il coordinamento generale e la comunicazione strategica della Montesanto Sas di Lenin Montesanto. – Un ringraziamento particolare è rivolto dal Direttore Generale dei Parchi Marini Greco alle Capitanerie di Porto e alle Autorità Portuali, per il supporto garantito lungo il percorso e per l’attenzione alla sicurezza, alla tutela del mare e alla corretta fruizione degli spazi portuali ed a tutte le amministrazioni comunali coinvolte. – In particolare per la tappa inaugurale di Crotone, ai partner generali dell’intero progetto, si aggiungono le preziose collaborazioni del Ristorante Porto Vecchio, della Chef Anna Stefania Riga, di Akrea Spa e del Club Velico Crotone presieduto dall’architetto Gianluca Ruperto che ha anche promosso una dimostrazione di barca a vela optimist con i bambini iscritti al corso del Club, insieme a Mavisu. – Dopo Crotone, MAVISU proseguirà il suo viaggio il 29 luglio a Catanzaro, poi il 31 luglio a Locri, il 6 agosto a Reggio Calabria, l’11 agosto a Tropea, il 25 agosto a Cetraro e il 31 agosto a Praia a Mare (Isola Dino). – Sette tappe per raccontare una Calabria che sceglie di proteggere il mare non solo con i vincoli, ma con la conoscenza, la partecipazione, l’educazione, la legalità e la responsabilità condivisa.

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