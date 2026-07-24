Catanzaro: convocato il Consiglio comunale

Il presidente del Consiglio comunale, Gianmichele Bosco, ha convocato l’Assemblea civica in seduta straordinaria e in prima convocazione per il 27 luglio prossimo alle ore 13:00. La seconda convocazione è fissata per il giorno successivo 28 luglio alle ore 15:00.

All’ordine del giorno, dopo le comunicazioni del presidente, oltre ad alcuni debiti fuori bilancio figurano:

– presa d’atto della validazione e determinazione del piano economico finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti da parte di Arrical (e.t.c.) – metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026 – 2029 (mtr3 – deliberazione Arera 397/2025/r/rif) ambito tariffario Comune di Catanzaro;

– approvazione tariffe tassa rifiuti (Tari) anno 2026;

– assegnazione destinazione d’uso relativa al suolo sito in Catanzaro in via Izzi de Falenta, foglio n° 95 particella n° 144 e 145, ricedente in zona territoriale omogenea f2 del vigente PRG per l’assegnazione “attrezzature d’interesse comune” con destinazione specifica “uffici privati d’interesse pubblico”. proposto dai sig.ri Mancuso Gaetano Antonio e Caterina Aloso Giovanna. (codice Calabriasue n° 12750);

– costituzione di una commissione consiliare di inchiesta relativa alle procedure inerenti al rilascio delle concessioni e l’effettiva destinazione d’uso degli immobili che hanno interessato gli insediamenti di via Izzi de Falenta e retro porto;

– costituzione di una commissione consiliare speciale di inchiesta per la verifica della legittimità degli atti costituenti titoli di spesa per il controllo della regolarità della gestione finanziaria e amministrativa della Catanzaro servizi S.p.A.

– mozione ai sensi dell’art 52 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale di Catanzaro – capoluogo della regione Calabria per la dichiarazione del Comune di Catanzaro “Libero da ogm vecchi e nuovi (ngt)” – misure in materia di mense collettive, sperimentazioni in campo, tutela della salute e della biodiversità;

– risoluzione ai sensi dell’art 31 del regolamento del Consiglio comunale – diritti, tutele e dignità ai caregiver.