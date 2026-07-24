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Il dott. Said Al Sayyad nel Comitato Tecnico Scientifico di Europa Donna Italia: la Calabria conquista un posto nel cuore della ricerca oncologica

– C’è anche un medico calabrese tra gli specialisti chiamati a orientare le attività scientifiche di Europa Donna Italia, il movimento nazionale che tutela i diritti delle donne nella prevenzione e nella cura del tumore al seno. Il dottor Said Al Sayyad, direttore dell’Unità Operativa di Radioterapia Oncologica e del Dipartimento Onco-Ematologico-Radioterapico del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria, è entrato a far parte del Comitato Tecnico Scientifico dell’associazione, organismo composto da alcuni dei più autorevoli professionisti italiani impegnati nella lotta contro il carcinoma mammario.

È una nomina che premia un percorso costruito negli anni sul campo, tra attività clinica, innovazione terapeutica e organizzazione sanitaria, e che porta l’esperienza maturata in Calabria all’interno di un tavolo nazionale chiamato a supportare Europa Donna nelle scelte scientifiche e nelle iniziative dedicate alle pazienti.

Fondato nel 1994 su iniziativa del professor Umberto Veronesi, Europa Donna Italia rappresenta oggi il principale movimento italiano di advocacy sul tumore al seno. L’associazione opera per garantire pari opportunità di accesso alla prevenzione, alla diagnosi precoce, alle cure e all’assistenza, promuovendo il confronto costante tra istituzioni, professionisti sanitari e associazioni di pazienti.

In questo contesto il Comitato Tecnico Scientifico svolge un ruolo fondamentale. Riunisce specialisti provenienti dalle principali Breast Unit e dai più qualificati centri oncologici del Paese, con l’obiettivo di mettere a disposizione competenze scientifiche e cliniche per migliorare la qualità dei percorsi di cura e favorire una medicina sempre più aggiornata e vicina ai bisogni delle donne.

Per il dottor Al Sayyad si apre così una nuova responsabilità, che affianca l’attività quotidiana svolta al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, dove dirige la Radioterapia Oncologica e il Dipartimento Onco-Ematologico-Radioterapico. Un incarico che gli ha consentito di seguire l’evoluzione delle tecnologie radioterapiche e di contribuire allo sviluppo di un modello di cura fondato sulla collaborazione tra diverse figure specialistiche, elemento ormai imprescindibile nella moderna oncologia.

La sua nomina assume anche un significato simbolico. Dimostra come professionalità e competenze maturate nel Mezzogiorno possano trovare spazio nei più importanti organismi scientifici nazionali, offrendo un contributo concreto alla crescita della medicina italiana e alla tutela delle pazienti.

 

Il dottor Said Al Sayyad è medico specialista in radioterapia oncologica e dirige l’Unità Operativa di Radioterapia Oncologica e il Dipartimento Onco-Ematologico-Radioterapico del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria.

Nel corso della sua carriera ha dedicato la propria attività alla cura dei pazienti oncologici, con particolare attenzione all’innovazione tecnologica in radioterapia e all’integrazione tra le diverse discipline coinvolte nei percorsi terapeutici. L’esperienza maturata nella gestione di strutture complesse e il costante impegno nell’ambito dell’oncologia gli hanno consentito di diventare un punto di riferimento nel settore, fino alla recente nomina nel Comitato Tecnico Scientifico di Europa Donna Italia.

L’ingresso nel prestigioso organismo nazionale rappresenta un riconoscimento del lavoro svolto e, allo stesso tempo, un’opportunità per mettere la propria esperienza al servizio di un progetto che punta a migliorare la prevenzione, la qualità delle cure e la tutela dei diritti delle donne colpite dal tumore al seno.

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