Viabilità provinciale, estate di cantieri nel Cosentino

Un’estate all’insegna dei cantieri e degli interventi sulla rete viaria provinciale. Prosegue a ritmo sostenuto il programma di opere voluto dal Presidente della Provincia di Cosenza, Biagio Faragalli, con lavori che interessano diverse aree del territorio e che puntano a migliorare sicurezza, collegamenti e qualità delle infrastrutture.

Tra gli interventi di maggiore rilievo figura la demolizione del ponte sulla Strada Provinciale 250, tra Paludi e Cropalati, passaggio indispensabile per la costruzione del nuovo viadotto.

«Con l’abbattimento del vecchio ponte – afferma il Presidente Biagio Faragalli – prende concretamente forma un’opera strategica per questo territorio. Stiamo per realizzare un nuovo viadotto del valore di 1,8 milioni di euro, con una campata di 40 metri, spalle in calcestruzzo e impalcato in acciaio. Sarà un’infrastruttura moderna, sicura e adeguata alle esigenze della mobilità, capace di garantire un collegamento efficiente tra le comunità interessate».

Proseguono, inoltre, gli interventi sulla SP 15 nel territorio di Diamante, dove sono stati avviati i lavori e ripristinato il tratto di strada interessato da cedimenti differenziati.

«La SP 15 rappresenta un collegamento alternativo di fondamentale importanza tra Diamante e Vrasi. Restituire piena efficienza a questa arteria significa garantire maggiore sicurezza ai cittadini, assicurare continuità ai collegamenti e sostenere anche il tessuto economico e turistico dell’area» – aggiunge il Presidente.

Accanto alle opere più rilevanti continua il vasto programma di manutenzione della rete provinciale attraverso interventi di bitumazione che stanno interessando numerose arterie. Attualmente i lavori sono in corso sulla SP 79 nei tratti di Dipignano e Paterno, sulla SP 244 a Donnici, sulla SP 245 nel territorio di Grimaldi, sulla SP 211 in località Silvana Mansio, sulla SP 63 nel tratto Bianchi–Bocca di Piazza e sulla SP 67 nel Comune di Colosimi.

«La manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade provinciali – prosegue Faragalli – è una delle priorità della nostra amministrazione. Ogni cantiere aperto rappresenta una risposta concreta ai cittadini e ai sindaci che chiedono infrastrutture sicure e funzionali. Stiamo lavorando senza sosta, programmando gli interventi con una visione complessiva, per restituire al territorio una rete viaria più moderna, efficiente e affidabile».

Il Presidente della Provincia ha infine rivolto un ringraziamento a quanti stanno contribuendo alla realizzazione del programma di interventi: «Desidero esprimere un sincero ringraziamento al Dirigente delegato alla Viabilità, ingegnere Gianluca Morrone, per la professionalità, la competenza e la dedizione con cui coordina le attività del settore, insieme a tutto il personale tecnico e amministrativo. Un sentito grazie anche al Consigliere delegato alla Viabilità e Manutenzione, Giuseppe Turano, per il lavoro costante sul territorio, la disponibilità e la collaborazione istituzionale che stanno consentendo di accelerare opere attese da tempo. Continueremo a investire sulla sicurezza delle nostre strade perché significa investire sul futuro delle comunità, sulla crescita dei territori e sulla qualità della vita dei cittadini».