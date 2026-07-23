Enti locali, via libera dalla Commissione del Viminale ad assunzioni e piani finanziari: interessati anche Comuni e Provincia di Cosenza

La Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali, riunita al Ministero dell’Interno, ha esaminato una serie di provvedimenti riguardanti il personale e la gestione economico-finanziaria di amministrazioni comunali e provinciali, dando il via libera a numerose assunzioni e a diversi atti di riequilibrio dei bilanci.

Per quanto riguarda l’organizzazione del personale, l’organismo ha valutato complessivamente 35 delibere presentate da una Provincia e da 31 Comuni italiani. L’esito è stato favorevole per otto richieste di rideterminazione delle dotazioni organiche, 333 assunzioni a tempo indeterminato – comprese 18 stabilizzazioni – e 137 contratti a tempo determinato.

Tra gli enti interessati figurano anche la Provincia di Cosenza e i Comuni di Terranova da Sibari, nel Cosentino, e Nocera Terinese, in provincia di Catanzaro, le cui istanze hanno ottenuto il parere favorevole della Commissione.

Sul fronte della finanza locale sono stati inoltre esaminati due piani di riequilibrio finanziario pluriennale, tra cui quello del Comune di Longobardi, nel Cosentino, oltre a nove ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, fra le quali quella del Comune di Mendicino. La Commissione ha anche preso in esame i piani di estinzione di altri enti locali e ha svolto il monitoraggio degli accordi sottoscritti con i Comuni di Alessandria, Avellino e Lecce.

A sottolineare il valore dell’attività svolta è stata il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro.

“Rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali e accompagnare i percorsi di riequilibrio finanziario significa mettere comuni e province nelle condizioni di svolgere al meglio il proprio ruolo al servizio delle comunità. Il lavoro della Commissione per la stabilità finanziaria rappresenta uno strumento concreto attraverso cui il ministero dell’Interno sostiene questo obiettivo, valutando con rigore ma anche con attenzione le esigenze delle amministrazioni”.

Secondo Ferro, l’azione del Governo punta a sostenere gli enti locali nel miglioramento della loro capacità gestionale e della solidità dei conti pubblici.

“La linea del Governo Meloni è quella di affiancare gli enti locali in un percorso di maggiore efficienza amministrativa e solidità finanziaria, nella consapevolezza che amministrazioni più forti significano servizi migliori per i cittadini e maggiori opportunità di sviluppo per i territori”, ha concluso il sottosegretario.