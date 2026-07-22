Consiglio Metropolitano, Maiolino: “Trionfo di Forza Italia merito del radicamento sui territori e di Cannizzaro”

«Il risultato emerso dalle urne per il rinnovo del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria certifica un trionfo netto, confermato dai numeri: dei dieci consiglieri di maggioranza eletti nel centrodestra, ben sette appartengono a Forza Italia. Un dato politico fortissimo, che attesta il radicamento, la credibilità e la forza della nostra proposta politica in tutta l’area metropolitana».

È quanto dichiara in una nota il Segretario cittadino di Forza Italia Città Metropolitana di Reggio Calabria, Antonino Maiolino, commentando l’esito delle consultazioni di secondo livello a Palazzo Alvaro.

«Un risultato che è frutto dell’ottimo lavoro di squadra, guidata con straordinaria competenza e con una visione strategica dal nostro Sindaco Francesco Cannizzaro: la sua visione unita alla capacità fuori dal comune di aggregare e di interpretare le reali istanze della comunità ha permesso in questi anni di costruire un radicamento profondo e capillare sui territori, trasformando l’ascolto quotidiano dei cittadini e degli amministratori locali in una concreta e vincente azione politica per tutta l’area metropolitana».

Con questa elezione, conclude Maiolino, si apre una nuova stagione anche per l’ente metropolitano: «Il progetto politico che il nostro sindaco vuole realizzare guarda con decisione all’intera area metropolitana, superando definitivamente una visione reggiocentrica per dare vita a una strategia di ampio respiro, pensata per valorizzare ogni singolo comune, ogni cittadino e ogni risorsa del nostro straordinario territorio metropolitano».