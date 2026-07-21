Storia, fisco e industria: a Pazzano si presenta il nuovo volume sul Catasto Onciario Borbonico

Un viaggio a ritroso nel tempo per riscoprire le radici economiche, sociali e industriali della Calabria borbonica. Giovedì 30 luglio, alle ore 21:30, la suggestiva cornice di Piazza XXIV Maggio a Pazzano ospiterà la presentazione del nuovo saggio del professore Elia Fiorenza, dal titolo “Fiscalità, territorio e lavoro nel Fondo archivistico del Catasto Onciario Borbonico. Il caso dell’Apprezzo di Pazzano tra economia agraria e filiera siderurgica calabrese”, edito da Laruffa Editore. Il volume si preannuncia come un prezioso tassello per la storiografia locale e regionale, offrendo una dettagliata analisi su come la fiscalità dell’epoca si intrecciasse con la vita quotidiana, il lavoro della terra e, soprattutto, con la storica filiera siderurgica che ha caratterizzato questa specifica area della Calabria.

Il programma della serata

L’evento, organizzato in collaborazione con le realtà locali, vedrà alternarsi al tavolo dei relatori autorevoli voci del panorama istituzionale e accademico:

I saluti istituzionali: L’apertura della serata sarà affidata a Maria Antonietta Coniglio (Sindaco di Pazzano) e a don Enzo Chiodo (Parroco di Pazzano), che accoglieranno i presenti sottolineando l’importanza del recupero della memoria storica per la comunità.

Introduzione e moderazione: Il dibattito sarà introdotto e guidato da Teresa Verdiglione, Presidente della Pro Loco di Pazzano.

Gli interventi storici: Il cuore dell’incontro vedrà i contributi specialistici dell’Avv. Domenico Romeo (Deputato della Deputazione di Storia Patria per la Calabria) e del Prof. Vincenzo Naymo (Docente di Storia Moderna presso l’Università di Messina), che approfondiranno le dinamiche socio-economiche emerse dallo studio dei fondi archivistici. Le conclusioni: L’incontro si chiuderà con l’intervento dell’autore, il Prof. Elia Fiorenza dell’Università della Calabria, che illustrerà la genesi della ricerca e il valore documentale dell'”Apprezzo di Pazzano.