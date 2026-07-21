Prevenzione e riduzione dei rifiuti, 350mila euro per Catanzaro. Colosimo: “Un risultato che premia la qualità della progettazione e guarda al futuro della città”

Grande soddisfazione per l’esito delle graduatorie provvisorie dell’Avviso pubblico della Regione Calabria, finanziato con il PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027, dedicato alla prevenzione e alla riduzione dei rifiuti.

Il Comune di Catanzaro ha ottenuto il finanziamento di due importanti progetti, per un importo complessivo di 350.000 euro, collocandosi tra gli enti che hanno conseguito i migliori risultati a livello regionale.

Il primo riguarda la realizzazione di una barriera flottante per l’intercettazione dei rifiuti sul fiume Corace, progetto presentato dal Comune di Catanzaro in qualità di capofila, in partenariato con il Comune di Borgia, che si è classificato al primo posto dell’intera graduatoria regionale.

“È un risultato di cui siamo particolarmente orgogliosi – dichiara l’assessora all’Ambiente Irene Colosimo – perché si tratta di un progetto innovativo, capace di coniugare tutela ambientale, innovazione e prevenzione. La barriera flottante, che sarà installata sul fiume Corace, consentirà di intercettare i rifiuti trasportati dalla corrente, in particolare quelli plastici, impedendo che raggiungano il mare. Significa agire a monte del problema, proteggendo il nostro ecosistema marino e riducendo concretamente l’inquinamento. Un progetto all’avanguardia, che proietta Catanzaro verso il futuro e rappresenta un modello moderno di tutela ambientale”.

Il secondo progetto finanziato riguarda invece la realizzazione dell’Emporio Solidale, classificatosi quinto in tutta la Calabria, frutto della convenzione sottoscritta dal Sindaco Nicola Fiorita con la Caritas Diocesana Catanzaro-Squillace, presieduta da don Pietro Pulitanò.

L’intervento prevede la realizzazione di Emporio Solidale di circa 300 metri quadrati in via Fares, dove le famiglie in condizioni di maggiore fragilità economica potranno fare gratuitamente la spesa attraverso un sistema organizzato di recupero delle eccedenze alimentari provenienti dalla grande distribuzione e dalle realtà produttive del territorio.

“È un progetto che parla direttamente alle persone – prosegue Colosimo – perché unisce sostenibilità ambientale e giustizia sociale. Ridurre gli sprechi alimentari significa evitare che cibo perfettamente utilizzabile diventi rifiuto, ma soprattutto significa trasformarlo in una risorsa per chi vive situazioni di difficoltà. L’Emporio Solidale di via Fares diventerà un presidio concreto di solidarietà per tante famiglie della nostra città e rappresenta una delle più belle applicazioni dell’economia circolare: quella che mette al centro la dignità delle persone.»

L’assessora evidenzia inoltre come il risultato ottenuto dimostri la qualità della progettazione sviluppata dal Comune di Catanzaro.

“Con due progetti finanziati e un primo posto assoluto in graduatoria, Catanzaro si colloca tra le amministrazioni che hanno ottenuto i migliori risultati dell’intero bando regionale. È un riconoscimento importante del lavoro svolto e della capacità dell’Ente di intercettare risorse strategiche per lo sviluppo della città. Questi 350 mila euro rappresentano un investimento concreto, dimostrando come una progettazione di qualità possa tradursi in opportunità reali per il territorio e per i cittadini”.

Infine, il ringraziamento ai tecnici comunali che hanno lavorato alla predisposizione delle candidature.

“Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al dirigente del Settore, architetto Andrea Adelchi Ottaviano, e ai funzionari Nicola Lorenzo e, in modo particolare, Tommaso Sgrò, che ha seguito con competenza, dedizione e grande attenzione l’intera fase di progettazione. Un ringraziamento va inoltre a tutti i dipendenti comunali che, con il loro contributo, hanno reso possibile il raggiungimento di questo importante risultato. Questi finanziamenti sono il frutto di un autentico lavoro di squadra, fondato su professionalità, impegno e una visione condivisa dello sviluppo sostenibile della nostra città”.