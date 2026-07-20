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L’Associazione Carnevale di Lamezia Terme esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Antonio Arcieri

L’Associazione Carnevale di Lamezia si unisce con profonda commozione al dolore della famiglia per l’improvvisa scomparsa di Antonio Arcieri, un amico, un volontario instancabile e una persona che ha saputo mettere il proprio tempo, il proprio entusiasmo e il proprio sorriso al servizio della nostra comunità.

Tonino era uno di quelli che non si tiravano mai indietro. Accoglieva ogni nuova sfida con entusiasmo, partecipando con passione alla vita associativa e offrendo il proprio contributo con quella semplicità e quella disponibilità che lo rendevano speciale.

Anche il Carnevale di Lamezia ha potuto contare sul suo prezioso impegno. Ha partecipato attivamente alle nostre manifestazioni con autentico spirito goliardico, sostenendo ogni iniziativa con il sorriso, con la voglia di fare squadra e con quel senso di appartenenza che rappresenta l’anima stessa del Carnevale. La sua presenza era discreta ma concreta, capace di trasmettere entusiasmo e di ricordare a tutti che il valore più bello di una festa è la comunità che riesce a creare.

Oggi il dolore ci ricorda quanto sia importante il legame tra le persone. Ognuno di noi perde qualcosa di diverso, ma tutti perdiamo qualcuno di prezioso. La comunità parrocchiale perde un portantino sempre presente e generoso. La famiglia del Terz’Ordine dei Minimi perde un confratello discreto e disponibile. Il teatro Vercillo perde un attore e un compagno di viaggio. Il Carnevale perde un complice di sorrisi, di amicizia e di condivisione. Il mondo dello sport perde un appassionato delle due ruote, sempre pronto a condividere una pedalata e lo spirito più autentico dello stare insieme. I suoi amici perdono una presenza sincera, capace di ascoltare, incoraggiare e regalare un sorriso anche nei momenti più difficili. La città perde una persona perbene, capace di lasciare un segno silenzioso ma profondo nella vita di chi ha avuto la fortuna di conoscerla.

Alla cara Teresa, ai suoi figli e a tutti i familiari, l’Associazione Carnevale di Lamezia rivolge il più sincero e affettuoso abbraccio, stringendosi al loro dolore con sentimenti di profonda vicinanza.

Perché il Carnevale non è soltanto una festa fatta di colori e maschere. È soprattutto una comunità di persone che sa sorridere insieme e che, nei momenti più difficili, sa anche togliersi la maschera per condividere il dolore. Oggi quel sorriso avrà un volto in meno, ma il ricordo di Tonino continuerà a camminare accanto a noi, in ogni edizione del nostro Carnevale.

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