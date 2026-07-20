Giffoni, Antonio Gerardi: “Ai giovani bisogna insegnare a non voltarsi dall’altra parte”

Un messaggio forte contro l’omertà e a favore della cultura della legalità arriva dal Giffoni Film Festival, dove è stato presentato il cortometraggio Il quaderno di Tommaso. Tra i protagonisti c’è Antonio Gerardi, che interpreta Antonino Bartuccio, l’ex sindaco di Rizziconi, nel Reggino, divenuto testimone di giustizia dopo aver denunciato nel 2014 le infiltrazioni della criminalità organizzata all’interno del suo Comune. Da allora vive sotto protezione insieme alla moglie Mariagrazia Squillaci e ai loro due figli.

L’attore ha sottolineato l’importanza di trasmettere alle nuove generazioni un approccio diverso rispetto al passato: «Quando ero piccolo a noi ragazzini del Sud insegnavano a farci i fatti nostri, a girarci dall’altro lato quando le situazioni erano scomode. È arrivato il momento di dire ai ragazzi di non accettare più. Le vecchie generazioni, come le mie, sono difficili da cambiare, ma possiamo lavorare sui giovani e il mondo sarà migliore», ha dichiarato all’ANSA.

Nel cast del cortometraggio figurano anche Carolina Crescentini e il giovane esordiente Samuele Aprile, che veste i panni di Tommaso. Il progetto è stato ideato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e prodotto dalla Fondazione Studi dell’Ordine in collaborazione con il Giffoni Film Festival.

Per il direttore generale di Giffoni, Jacopo Gubitosi, il lavoro rappresenta un’iniziativa di grande valore educativo. «Questa giornata rappresenta per Giffoni un momento davvero importante. Celebriamo il risultato di un lungo lavoro portato avanti con la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro durante il quale, grazie al linguaggio cinematografico, abbiamo scelto di trattare una tematica che consideriamo necessaria per il futuro dei nostri ragazzi. Quella di Antonino Bartuccio, esempio di legalità e di senso etico, è una delle dimostrazioni che le cose, apparentemente impossibili, in realtà non lo sono. La sua forza di volontà, il sentimento di amore e rispetto per la sua famiglia e per il suo territorio gli hanno permesso di superare ogni ostacolo. Siamo davvero onorati di aver conosciuto una persona straordinaria, esempio per tutti noi», ha affermato.