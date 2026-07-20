Stagione estiva del Parco Scolacium

Il Parco Archeologico Nazionale di Scolacium presenta il programma estivo 2026: “VENITINDA FEST “, la rassegna che animerà il Parco da luglio a settembre, con un calendario ricco di

appuntamenti pensati per valorizzare uno dei siti archeologici più suggestivi della Calabria.

“VENITINDA FEST ” nasce con l’obiettivo di rendere il patrimonio culturale sempre più accessibile e

partecipato, creando occasioni di incontro per cittadini, visitatori e turisti.

Un progetto che rafforza il legame tra il territorio e la sua storia, promuovendo un’offerta culturale

di qualità e contribuendo alla valorizzazione della Calabria come destinazione di turismo culturale.

L’edizione 2026 propone un programma capace di coinvolgere pubblici di ogni età in un’atmosfera

unica, dove l’arte dialoga con l’archeologia e il paesaggio.

Per tutta l’estate si potrà vivere un’esperienza che intreccia cultura, emozione e scoperta: dalle proiezioni cinematografiche sotto le stelle ai concerti, dagli spettacoli teatrali alle serate dedicate

all’osservazione del cielo, fino ai percorsi immersivi e agli appuntamenti letterari.

La partecipazione a tutti gli eventi è inclusa nel costo del biglietto d’ingresso al Parco, offrendo così ai visitatori l’opportunità di vivere un’esperienza culturale completa, che unisce la visita al sito

archeologico con un ricco programma di spettacoli e attività.

I biglietti possono essere acquistati tramite l’app MUSEI ITALIANI, selezionando la voce “biglietto” e l’orario serale (19 22) nella giornata dello spettacolo.

L’estate calabrese si illumina di storia:

Scolacium vi aspetta per accendere insieme la cultura.