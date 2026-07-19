Il reggino Luciano Tribisonda vince il XX Premio Letterario Nazionale “Città di Livorno”

Il poeta reggino Luciano Tribisonda è il vincitore della XX edizione del Premio Letterario Nazionale “Città di Livorno”, uno dei più prestigiosi concorsi letterari italiani dedicati alla poesia e al racconto breve.

A conquistare la giuria è stata la poesia “Torna in Grecia”, premiata per la qualità della scrittura e l’intensità del suo impianto lirico.

La cerimonia di premiazione si è svolta presso la splendida cornice del parco di Villa Trossi, storico luogo simbolo della cultura livornese, alla presenza di autori, giurati e appassionati di letteratura provenienti da diverse regioni d’Italia.

Nato nel 2007 per iniziativa dell’Associazione Culturale Pietro Napoli, il Premio Letterario Nazionale “Città di Livorno” si è progressivamente affermato come un importante punto di riferimento nel panorama culturale italiano, richiamando ogni anno autori provenienti da tutta la penisola e dall’estero. Il Premio è organizzato dall’Associazione Culturale Pietro Napoli e si avvale del prestigioso patrocinio culturale di WikiPoesia. La manifestazione è inoltre patrocinata da Regione Toscana, Provincia di Livorno e Comune di Livorno e ha ospitato nel corso degli anni le proprie cerimonie di premiazione in luoghi simbolo della città, come la Fortezza Vecchia e Villa Trossi, contribuendo alla valorizzazione della letteratura contemporanea.

Per Tribisonda si tratta di un ulteriore importante riconoscimento in un anno particolarmente significativo per il suo percorso letterario. Il poeta è infatti autore della raccolta “Stelle dissidenti” (Italic Pequod), proposta al Premio Strega Poesia 2026, volume che ha riscosso l’attenzione della critica e del pubblico.

La vittoria al Premio “Città di Livorno” conferma la solidità del percorso poetico di Luciano Tribisonda, ormai stabilmente presente nei principali concorsi letterari nazionali, e rappresenta un nuovo prestigioso traguardo per la poesia calabrese nel panorama culturale italiano.