A Catanzaro la manifestazione “Sport per tutti – Sport di tutti”

Socializzazione, divertimento, allegria, movimento. Tutto questo è stata la manifestazione “Sport per tutti – Sport di tutti”, organizzata dall’ASD Centro Sportivo Giovanile Catanzaro Lido, con la collaborazione del CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale) – Comitato provinciale di Catanzaro Aps, in ricordo di Angelino Torquato, e svoltasi ieri, a Martirano (CS).

“In questa prima manifestazione promossa per celebrare i 50 anni del Centro Sportivo Giovanile Catanzaro Lido, la stessa associazione ha voluto ricordare un personaggio che molto ha dato per la promozione sportiva e umana nell’hinterland di Martirano, Angelino Torquato, dapprima tesserato per l’Asd Centro Sportivo Giovanile e poi Presidente della Polisportiva Mamertum di Martirano”, ha spiegato Santo Mineo, presidente dell’associazione organizzatrice e direttore tecnico nazionale Atletica Leggera CSEN, che ha anche rammentato l’impegno di Angelino nell’Avis, quale dirigente. E pertanto alla manifestazione ha preso parte anche l’Avis Provinciale e l’Avis dei paesi vicini.

L’evento ha aperto le porte a tanti atleti dai 3 ai 15 anni provenienti delle varie basi del Centro Sportivo Giovanile che, da diverse parti della Calabria, hanno raggiunto il Complesso Sportivo del Ristorante Riccio, in località S. Gennaro, per unirsi ai ragazzi dei paesi limitrofi, S. Mango d’Aquino, Martirano, Martirano Lombardo, tesserati dell’associazione, che stavano svolgendo il campus.

Ritrovandosi, tutti hanno così trascorso una giornata all’insegna dell’amicizia e dello sport. Immersi nella natura, i protagonisti dell’evento hanno trascorso la mattinata fra giochi d’acqua e gare di nuoto per conoscersi e socializzare. Poi, spazio al “Giocoatletica”, con circuiti, staffette, lanci dl vortex e gare di velocità. Nel pomeriggio, le sfide hanno preso il sopravvento. In uno spirito di sana competizione si è svolta “Una medaglia per Angelino”, una gara di corsa campestre fra categorie suddivise per età. In un percorso naturalistico, 80 bambini e ragazzi si sono cimentati in alcune garette con lo scopo principale di stare insieme, conoscersi e avvicinarsi alla regina degli sport, l’atletica leggera.

La manifestazione ha avuto un valore puramente aggregativo e promozionale, che ha incarnato lo slogan “Sport per tutti, sport di tutti”, vera mission del CSEN calabrese, che mira a regalare momenti di sport a tutti in maniera indistinta, senza limiti di alcun genere. L’obiettivo dell’Ente di promozione sportiva, da sempre proclamato dal vicepresidente nazionale Francesco De Nardo, è infatti quello di diffondere la pratica di tutte le discipline CSEN, consentendo a tutti di praticarle. E tanto, in tal senso, si sta facendo anche nel settore dell’atletica leggera, che da un anno è stato istituito dal CSEN Calabria, con referente regionale proprio Santo Mineo.

Cosicché, non potevano che essere tutti vincitori della manifestazione “Sport per tutti, sport di tutti”, che, ad ogni modo, ha consacrato come migliori: TOMMASO MERCURI, NICOLE IIRITANO, KRISTIAN GALLO, ANTONELLA MERCURIO, FEDERICA FESTA, CLAUDIA FESTA, GIANCARLO MESURACA, PIERO ISABELLA, SOFIA, PIERO FRANCESCO AIELLO STRANGES E GAETANO GRANDINETTI.

Il ringraziamento di Santo Mineo è andato all’organizzatore di questa reunion, il dirigente Lorenzo Bartolotta, allievo e continuatore dell’opera di Angelino Torquato, dedito alla sensibilizzazione dei giovani verso lo sport, e alla proprietà Riccio per l’ottima accoglienza. “Sono molto soddisfatto – ha dichiarato Mineo – per la buona riuscita di questo primo momento d’incontro e di festa che ha riunito gli atleti del Centro Sportivo Giovanile. Mancava all’appello qualche sede per motivi organizzativi, ma nei prossimi incontri sarà presente. Grande entusiasmo è stato riscontrato non solo negli atleti, anche negli adulti, e in particolare tra gli ex atleti”.