Reggina, tentativo concreto per Da Silva. Lotito e Cannizzaro in conferenza il 20 luglio

di Paolo Ficara – L’uno non esclude l’altro. Con il sogno Gianmario Comi lì in attesa di poter essere realizzato, la Reggina guarda anche a qualche esperto della Serie D per allestire un’invidiabile batteria di attaccanti. Il mirino è puntato su Mateus Da Silva Castro, da anni in doppia cifra prevalentemente nel girone H. Quello pugliese.

Il Barletta fresco di promozione in C, ha esteso il contratto al brasiliano fino al 2028. E non intende mollarlo, almeno fin quando non troverà un sostituto all’altezza. Il pubblico gli ha dedicato la canzone di Aristoteles come coro.

Non inganni la stazza di Da Silva, alto quasi due metri. Il 29enne è fortissimo soprattutto palla a terra. Movenze e colpi ricordano in tutto e per tutto il mitico Alfredo Aglietti. Almeno uno tra lui e Comi dovrebbe alla fine cedere al corteggiamento della Reggina. Viste le caratteristiche diverse, non è da escludere che si insista per entrambi.

Intanto lunedì 20 luglio arriverà il patron Claudio Lotito a Reggio Calabria. Il sindaco Francesco Cannizzaro ha annunciato una conferenza stampa congiunta, che si terrà lunedì alle 19:00 all’interno dello stadio “Oreste Granillo”. Di seguito il comunicato diramato dalla Reggina:

L’alba di un nuovo giorno, il primo passo verso un percorso emozionante e carico di ambizioni. Lunedì 20 luglio, allo stadio “Oreste Granillo”, il Sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro ed il Patron della Reggina Claudio Lotito interverranno in conferenza stampa, per illustrare alla Città e ai tifosi il nuovo progetto sportivo amaranto.

Si parlerà di programmazione e visione strategica, davanti al popolo reggino, nella cornice più adatta ad ospitare un appuntamento simile.

Reggio Calabria e la Reggina, un connubio ultrasecolare e inscindibile, che ha unito intere generazioni. Reggio Calabria e la Reggina, pronte a ripartire.

La conferenza stampa avrà inizio alle ore 19:00, con ingresso dalla tribuna Ovest, e sarà aperta anche ai tifosi.