Alemanno: “Futuro Nazionale potrebbe presentare un proprio candidato alle regionali calabresi”

Futuro Nazionale guarda già alle prossime elezioni regionali in Calabria e non esclude di correre con un proprio candidato alla presidenza. Lo ha dichiarato Gianni Alemanno, intervenendo a Vibo Valentia a margine di una conferenza stampa dedicata ai temi dell’emergenza carceraria e del sovranismo sociale.

Secondo l’ex sindaco di Roma, l’esperienza amministrativa guidata dal presidente della Regione Roberto Occhiuto non avrebbe prodotto i risultati attesi, aprendo così la strada a una possibile proposta politica autonoma.

“La seconda giunta Occhiuto ha deluso, ha portato la regione al voto, ci si aspettava una svolta che non è arrivata e quindi penso, ma questo dipende ovviamente da Vannacci e dal coordinatore regionale, che Futuro Nazionale preparerà un proprio candidato alle prossime elezioni regionali”, ha affermato Alemanno.

Nel suo intervento ha poi affrontato il tema dello sviluppo economico della Calabria, sostenendo che, nonostante alcuni segnali positivi, resti ancora molto da fare per creare opportunità occupazionali e trattenere i giovani sul territorio.

“Credo che il problema fondamentale sia sempre quello dello sviluppo. In questo periodo la Calabria sta crescendo di più del resto dell’Italia, però dobbiamo recuperare tanto terreno perso e bisogna dare lavoro e prospettiva ai calabresi in Calabria. Dovunque vado nel mondo trovo calabresi che hanno ottimi risultati, ottimi successi, è necessario che questi successi vengano realizzati in questa regione”, ha dichiarato.

Alemanno si è soffermato anche sulle criticità della sanità, ritenendo che le difficoltà non riguardino soltanto la Calabria ma, più in generale, gran parte delle regioni del Centro-Sud.

“Il problema della sanità in Calabria è simile al problema della sanità in tutto il centro-sud. Soltanto le regioni del Nord possono avere una sanità adeguata ai nostri principi costituzionali, però questo dipende non solo dalle regioni, dipende soprattutto dall’Unione europea che coi suoi vincoli di bilancio impedisce di fare gli investimenti che sono necessari per rilanciare la sanità pubblica. Bisogna avere più risorse per la sanità e meno per gli armamenti”, ha concluso.