Vasto incendio in un vivaio a Lamezia Terme: chiusa per un’ora la Statale 18

Momenti di forte apprensione nel pomeriggio a Lamezia Terme, dove un incendio di vaste proporzioni ha interessato un vivaio, provocando pesanti disagi alla circolazione e richiedendo un imponente intervento dei soccorsi.

Le fiamme, alimentate dalla vegetazione presente nell’area, hanno rapidamente avvolto il terreno, sviluppando un’alta colonna di fumo nero visibile anche a notevole distanza. Il rogo si è esteso fino a lambire la Strada statale 18, rendendo necessario interrompere il traffico per circa un’ora per consentire le operazioni di spegnimento in condizioni di sicurezza.

L’incendio ha inoltre minacciato un’attività di ristorazione situata nelle vicinanze, senza che, al momento, vengano segnalati feriti.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco, che hanno lavorato per circoscrivere il fronte delle fiamme e mettere in sicurezza l’area, evitando ulteriori conseguenze per le strutture circostanti e per gli automobilisti.

Presenti anche i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Lamezia Terme, impegnati negli accertamenti, mentre il personale dell’Anas ha gestito la viabilità deviando i veicoli lungo la rete stradale secondaria parallela alla Statale 18.

Grazie all’intervento dei soccorritori il rogo è stato contenuto e la circolazione è stata successivamente ripristinata. Restano in corso gli accertamenti per stabilire l’origine dell’incendio e quantificare i danni subiti dal vivaio.