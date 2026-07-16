Rintracciata a Paola la 14enne scomparsa da una casa famiglia di Cosenza

Si è conclusa con un lieto fine la vicenda della quattordicenne che si era allontanata volontariamente da una casa famiglia di Cosenza. La ragazza è stata individuata nella mattinata di oggi a Paola dagli operatori delle forze dell’ordine, ponendo fine alle ricerche avviate dopo la sua scomparsa.

Determinante, ai fini del ritrovamento, si è rivelata la collaborazione tra gli investigatori e il personale della struttura di accoglienza, che ha fornito informazioni utili a ricostruire gli spostamenti della giovane e a restringere il campo delle ricerche.

Dopo essere stata rintracciata, la minorenne è stata affidata nuovamente agli operatori della casa famiglia, dove ha fatto rientro. Le sue condizioni sono buone.