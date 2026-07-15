Exportely: la Provincia di Cosenza accoglie la delegazione internazionale per rafforzare i rapporti con India e Arabia Saudita

Il Palazzo della Provincia di Cosenza ha ospitato EXPORTELY – La Calabria incontra i Mercati Esteri, iniziativa dedicata all’internazionalizzazione delle imprese calabresi e alla promozione di nuove opportunità di investimento e cooperazione economica con i mercati esteri.

A dare il benvenuto alla delegazione internazionale è stato il Presidente Biagio Faragalli, che ha accolto rappresentanti istituzionali, investitori, buyer e partner commerciali provenienti da India, Arabia Saudita e altri Paesi, sottolineando il valore strategico dell’incontro per il futuro del territorio.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di business development e accelerazione d’impresa finalizzato a creare connessioni tra il sistema produttivo calabrese e i mercati internazionali, favorendo la crescita dell’export e l’apertura di nuovi canali commerciali.

«È per noi motivo di grande soddisfazione ospitare una delegazione internazionale così qualificata nella sede della Provincia di Cosenza», ha dichiarato il Presidente Faragalli. «La nostra istituzione guarda con convinzione ai processi di internazionalizzazione come strumenti concreti di sviluppo economico, occupazionale e sociale. La Calabria possiede risorse straordinarie: un patrimonio ambientale e culturale unico, produzioni agroalimentari di assoluta eccellenza e un tessuto imprenditoriale dinamico che merita di essere sempre più conosciuto e valorizzato sui mercati internazionali».

Nel corso dell’incontro sono stati illustrati i punti di forza della Calabria, con particolare attenzione al comparto agroalimentare. Olio extravergine d’oliva, agrumi, vini e produzioni tipiche rappresentano un patrimonio di qualità riconosciuto a livello nazionale e internazionale, sostenuto da una crescita costante delle esportazioni regionali.

«I dati sull’export confermano che le imprese calabresi stanno conquistando spazi sempre più importanti sui mercati esteri», ha proseguito Faragalli. «Il nostro compito, come istituzioni, è accompagnare questo percorso creando occasioni di dialogo, favorendo reti di collaborazione e mettendo in contatto le eccellenze del territorio con investitori e operatori internazionali. Eventi come EXPORTELY rappresentano un’opportunità concreta per costruire relazioni durature e generare nuove prospettive di sviluppo».

Particolare interesse è stato espresso dalla delegazione internazionale nei confronti del Made in Italy e delle produzioni agroalimentari calabresi. Nel corso degli interventi è stata inoltre evidenziata la crescente cooperazione economica tra Italia, India e Arabia Saudita e richiamato il progetto India–Middle East–Europe Economic Corridor (IMEC), il corridoio internazionale destinato a rafforzare gli scambi commerciali tra Asia, Medio Oriente ed Europa attraverso infrastrutture e collegamenti logistici strategici.

«La posizione geografica della Calabria, al centro del Mediterraneo, può rappresentare un importante punto di riferimento all’interno dei nuovi scenari economici internazionali», ha concluso il Presidente della Provincia. «Siamo pronti a fare la nostra parte, collaborando con imprese, istituzioni e partner esteri affinché questo incontro rappresenti l’inizio di un percorso stabile di cooperazione, capace di creare valore per il nostro territorio e nuove opportunità per le aziende calabresi».

L’incontro si è concluso con uno scambio di doni istituzionali quale segno di amicizia e collaborazione tra i partecipanti. Alla delegazione sono state consegnate una rappresentazione del filosofo Bernardino Telesio e una riproduzione del Rosone della Cattedrale di Cosenza, simboli della storia, della cultura e dell’identità del territorio provinciale.

Con EXPORTELY, la Provincia di Cosenza rinnova il proprio impegno nel sostenere percorsi di internazionalizzazione e nel promuovere la Calabria come interlocutore credibile e competitivo nei principali mercati esteri.