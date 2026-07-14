Los Locos e Marvin & Andrea Prezioso (16 luglio), Eiffel 65 (17 luglio): Borgia si accende con il Summer Vibes 2026

Musica, teatro, cabaret, danza e grandi ospiti: è tutto pronto per il ricco cartellone di luglio del Borgia Summer Vibes 2026, promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Elisabeth Sacco, con la direzione artistica dell’assessore alle Politiche culturali Virginia Amato e la collaborazione del consigliere Rocco Chiera.

Il programma partirà ufficialmente mercoledì 15 luglio a Villa Pertini, alle ore 21:00, con “Ciak… si danza” della scuola “Maison de la Danse”. Giovedì 16 luglio la scena si sposterà sulla spiaggia dell’ex villaggio comunale a Roccelletta di Borgia per un doppio appuntamento in riva al mare: si partirà alle ore 16.30 con reggaeton, latin hits e l’atmosfera coinvolgente del Miraya on tour, che alle 18.30 lascerà il palco al ritmo travolgente dei Los Locos, riconosciuti come unici artisti italiani del genere latino-americano. Tra i più grandi successi ricordiamo “Macarena”, “El Meneito”, “Tic Tic Tac”, “La vuelta” “El tiburon”, “Mueve la colita” e molti altri. Il duo vicentino ha anche composto “Ai Ai Ai”, sigla delle prime stagioni della celebre serie “Un medico in famiglia”. Dalle 20.30 ancora musica in spiaggia con Ciccio Kant Dj, dalle 22.00 si ballerà con un duo simbolo della dance italiana ed europea: Marvin e Andrea Prezioso, con “Voglio vederti danzare live tour”. Sarà un viaggio tra le hit che hanno fatto la storia della dance e fatto ballare milioni di persone.

Sarà ancora la spiaggia dell’ex villaggio comunale a ospitare venerdì 17 luglio, alle ore 22.00, la grande notte revival guidata dalla musica iconica degli Eiffel 65. Non un semplice concerto, ma un vero e proprio spettacolo-evento che trasformerà la spiaggia in una grande pista da ballo. Si inizierà a ballare già a partire dalle ore 17.00 con una line up d’eccezione: i dj set con Miraya on tour, Bruno & the Souldiers e Meat for Dogs. Gli Eiffel 65 con “Voglia di dance all night” daranno vita a un viaggio travolgente attraverso le hit iconiche degli anni Novanta e Duemila: un’esperienza esplosiva, emozionante e totalmente immersiva per il pubblico, che sarà il vero protagonista della serata. Una grande celebrazione della musica dance italiana e internazionale, capace di riunire più generazioni sotto un unico palco per condividere una notte di musica e divertimento. Il 2026 si conferma un anno straordinario per Maury e Jeffrey: dai sold out internazionali al tutto esaurito del Fabrique di Milano, fino alla recente performance allo Stadio San Siro insieme a Gabry Ponte.

Fiore all’occhiello della stagione è l’atteso ritorno della lirica: sabato 18 luglio alle ore 21:30, il Parco Archeologico Nazionale di Scolacium ospiterà “La Vedova Allegra”, capolavoro assoluto di Franz Lehár. Considerata in assoluto una delle operette più famose e amate al mondo, debuttò nel 1905 a Vienna e arrivò in Italia due anni dopo, al Teatro Dal Verme di Milano. La produzione è affidata alla Compagnia Italiana di Operette — la più antica realtà teatrale italiana del genere, fondata nel 1953 — con la direzione artistica di Maria Teresa Nania e la regia del celebre Flavio Trevisan, firma internazionale che ha lavorato al fianco di leggende come Pavarotti e Carreras. Le celebri musiche saranno eseguite interamente dal vivo dall’Orchestra Sinfonica Brutia, diretta dal Maestro Daniele Moroni.

“La vera grande novità di questa stagione – spiega l’assessore alle Politiche culturali Virginia Amato – risiede nella virtuosa sinergia istituzionale che unisce l’Ente al Ministero della Cultura. È la prima applicazione concreta dell’Accordo di Collaborazione siglato tra il Comune di Borgia e la Direzione regionale Musei nazionali Calabria per la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale del Museo e Parco Archeologico nazionale di Scolacium e lo sviluppo di iniziative di comune interesse. Per la prima volta in questo territorio, due istituzioni pubbliche fanno rete attraverso un accordo strutturato e una visione comune guidata da un Coordinamento Artistico paritetico”.

L’ingresso agli eventi è gratuito. Per l’operetta “La Vedova Allegra” è necessaria la registrazione al seguente link: https://www.boxofficediy.com/tc-events/la-vedova-allegra/