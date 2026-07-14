Cerisano (Cs), una nuova settimana di eventi, cultura e spettacolo nel borgo: musica, formazione, politica e grandi emozioni collettive

Cerisano apre una nuova settimana ricchissima di appuntamenti, confermando ancora una volta la sua vocazione culturale e la capacità di trasformare il borgo in un palcoscenico diffuso. Dal 13 al 19 luglio, il paese vivrà giornate intense tra musica, formazione, dibattiti civici e momenti di grande socialità, con ospiti di rilievo e iniziative aperte a tutta la comunità.

Dal 13 al 18 luglio, prende il via il Corso di formazione in Linguaggi dello spettacolo e della comunicazione – “Percorsi del contemporaneo – I edizione”, promosso dal Comune di Cerisano e dall’Università della Calabria – Dipartimento di Studi Umanistici. Un percorso che unisce teoria, laboratori creativi, confronto con professionisti e momenti di socialità nel borgo, con l’obiettivo di far crescere nuove competenze nei linguaggi della scena e della comunicazione contemporanea.

Il 17 luglio alle ore 21:30, nei suggestivi Giardini di Palazzo Sersale, l’Orchestra Sinfonica Brutia presenta “Bossa Nova para sempre”, scritto e diretto da Francesco Perri. Sul palco Serena Lionetto – voce, Flavio Scanga – chitarra, Alessio Iorio – basso e Alessio Sisca – batteria. Un viaggio musicale elegante e vibrante, immerso nelle atmosfere brasiliane che hanno segnato la storia della musica mondiale.

Sabato 18 luglio alle ore 10:30, a Palazzo Sersale, la Scuola di Politica Asprom – Cerisano ospita il focus “Le insidie della democrazia: criminalità e governo del territorio”.Intervengono: Riccardo Giacoia, Caporedattore Tgr Calabria e Wanda Ferro, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno. Un confronto di alto profilo sul futuro della democrazia e sulle sfide che riguardano sicurezza, legalità e gestione del territorio.

Il 19 luglio alle ore 21:00, in Piazzetta Chiocciola, Cerisano si riunisce per vivere insieme la diretta della Finale dei Mondiali 2026.Un appuntamento pensato per condividere emozioni, tifo e convivialità in uno degli angoli più suggestivi del borgo.

Sempre il 19 luglio, alle 21:30, torna la magia della musica classica con “Le Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi, eseguite dagli Archi della Brutia e con Manuel Arlia come violino solista.Un concerto di altissimo livello che arricchisce ulteriormente la proposta culturale del borgo.

Per tutta la settimana, Cerisano ospita inoltre concerti serali, performance e appuntamenti gratuiti nelle piazze e nei vicoli del centro storico, con eventi alle 21:00 che animano il paese e invitano cittadini e visitatori a vivere il borgo in un clima di festa e partecipazione.

«Cerisano continua a crescere come comunità culturale e luogo di incontro. Questa settimana di eventi dimostra la forza del nostro borgo, capace di unire formazione, musica, dibattito civile e momenti di socialità. Invitiamo tutti a partecipare e a vivere insieme la bellezza di Cerisano.»