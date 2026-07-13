Sanità, Azienda Zero assume anestesisti: bando regionale per 40 medici

Azienda Zero avvia una nuova procedura di reclutamento per rafforzare gli organici della sanità calabrese. È stato infatti pubblicato un concorso unico regionale finalizzato all’assunzione di 40 medici specialisti in Anestesia e Rianimazione, numero individuato sulla base delle richieste formulate dalle aziende sanitarie e ospedaliere della regione.

Nel provvedimento che dà il via alla selezione, il direttore generale di Azienda Zero, Gandolfo Miserendino, motiva l’avvio della procedura con «la perdurante carenza di tali professionalità», evidenziando la necessità di coprire posti rimasti vacanti nelle strutture sanitarie calabresi.

Le maggiori criticità riguardano le Aziende sanitarie provinciali di Vibo Valentia e Reggio Calabria, dove si registra il fabbisogno più elevato: 19 anestesisti per l’Asp vibonese e 12 per quella reggina.

Prima dell’espletamento del concorso sarà attivata la procedura di mobilità, come previsto dalla normativa vigente, per verificare l’eventuale disponibilità di personale già in servizio.

L’iniziativa rientra in un piano più ampio di rafforzamento degli organici. Azienda Zero ha infatti avviato anche nuove selezioni per il reclutamento di altri specialisti, prevedendo l’assunzione di 24 medici da destinare ai servizi di Radiodiagnostica e di 19 neurologi, con l’obiettivo di ridurre le carenze di personale nei reparti più esposti alle difficoltà assistenziali.