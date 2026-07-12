QuBa Libre. A Bovalino un viaggio in musica tra le melodie della tradizione occitana

Il progetto QuBa Libre nasce nel 2010 dall’incontro di due musicisti cuneesi i quali – reduci da una comune esperienza musicale in Sardegna – decidono di rendere stabile il sodalizio artistico, iniziato in una precedente formazione di musica occitana d’autore.

In Sardegna, Simonetta e Giuseppe accompagnano il gruppo folkloristico piemontese I danzatori di Bram e suonano dal vivo durante le esibizioni dei ballerini nel contesto di un festival internazionale itinerante dedicato alla musica e al ballo folk.

Nasce così QuBa Libre, un duo acustico di musica occitana costituito dai polistrumentisti Simonetta Baudino (ghironda, organetto diatonico, cornamusa) e Giuseppe Quattromini (fisarmonica, chitarra, flauto dolce, armonica a bocca).

Apparentemente lontano dal contesto occitano, è frutto in realtà di un semplice gioco di parole: le sillabe iniziali dei due cognomi formano QuBa, e QuBa non poteva che essere Libre (in occitano libre significa libero, in questo caso libero di interpretare e reinventare la tradizione a modo proprio).

Il repertorio è un viaggio in musica che attraversa tutta la regione occitana e comprende melodie della tradizione e brani di nuova composizione.

Partendo dalle vallate alpine del Piemonte, si arriva fino ai Pirenei e all’Oceano Atlantico, attraversando tutta l’Occitania francese con diverse musiche da ballo: corrente, mazurke francesi, scottish, rigodon, danze basche, bourrees a due e tre tempi, circoli, chapelloise e molto altro ancora.

Il concerto da ascolto Occitania A/R propone un viaggio andata e ritorno attraverso la regione occitana per mezzo delle melodie e delle danze tipiche di ogni territorio; arricchiscono il racconto aneddoti e curiosità legate alla storia dell’Occitania, alla sua geografia e agli strumenti popolari utilizzati da secoli in quei territori.

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BOVALINO (RC) – Giardino Casa della Cultura

Via Garibaldi, 186 – Traversa II Parco Rimembranze, 21

Lunedì 20 luglio 2026

ore 21,30

INGRESSO LIBERO