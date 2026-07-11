Danneggiata sede Potere al Popolo, vicinanza del Presidente del Consiglio comunale Gianmichele Bosco

“Esprimo la mia più sincera vicinanza ai rappresentanti di Casa del Popolo “Thomas Sankara” e a tutte le persone che quotidianamente ne animano le attività, dopo il grave episodio intimidatorio che ha colpito la comunità di Potere al popolo Catanzaro. Per me in particolare, per molto tempo, ha rappresentato un punto di riferimento politico e culturale “. Lo afferma il Presidente del Consiglio comunale Gianmichele Bosco.
“Provo profondo sdegno per un gesto vile che non colpisce soltanto una sede di partito, ma tenta di minare la libertà di esercizio dell’impegno politico e democratico, valore fondamentale della nostra convivenza civile. Ogni intimidazione rivolta a chi promuove partecipazione, confronto e dibattito rappresenta un attacco ai principi sui quali si fondano le nostre istituzioni.
Proprio per questo, istituzioni e società civile devono sentirsi ancora più unite nel difendere gli spazi di confronto, garantendo che nessuno possa essere intimidito nell’esprimere liberamente le proprie idee e nel partecipare alla vita pubblica.
Alla Casa del Popolo “Thomas Sankara” – conclude Bosco – l’incoraggiamento ad andare avanti con ancora maggiore determinazione e a non rinunciare alla propria idea di comunità”.