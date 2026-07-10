Trasporti, Celiberto: “Dalla Regione Calabria risposte concrete. Grazie al presidente Occhiuto e all’assessore Gallo per gli straordinari risultati sulla ferrovia jonica”

Esprimiamo il più vivo plauso e un sincero ringraziamento al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e all’assessore regionale ai Trasporti, Gianluca Gallo, per l’ennesimo importante risultato conseguito a favore del nostro territorio e dell’intera fascia jonica.

La riattivazione, a partire dal 1° agosto, della tratta ferroviaria Sibari–Rocca Imperiale, con due coppie di treni giornaliere da Cosenza a Rocca Imperiale via Sibari, rappresenta una svolta storica. Si restituisce finalmente dignità e funzionalità a un collegamento rimasto per troppo tempo obsoleto e inutilizzato, offrendo ai cittadini un servizio atteso da anni.

A questo importante traguardo si aggiunge un’altra significativa conquista: dal 13 settembre entrerà in servizio il Treno della Magna Grecia, che collegherà Sibari a Taranto, rafforzando ulteriormente la mobilità dell’intera area ionica e garantendo nuove opportunità di collegamento con la Basilicata e la Puglia.

Si tratta di un riconoscimento concreto alle esigenze dei tantissimi lavoratori, studenti e pendolari che ogni giorno raggiungono le regioni limitrofe per motivi professionali o di studio. Sono risposte vere, che migliorano la qualità della vita dei cittadini e contribuiscono allo sviluppo economico e sociale del territorio.

Ancora una volta, i fatti prevalgono sulle sterili polemiche. Gli impegni assunti vengono mantenuti e il lavoro serio, silenzioso e competente dimostra di essere più forte delle strumentalizzazioni e delle falsità alimentate da chi preferisce la propaganda ai risultati.

Per questo rivolgiamo un sentito grazie all’onorevole Gianluca Gallo e al presidente Roberto Occhiuto. La loro costante attenzione verso la Sibaritide e l’Alto Ionio dimostra che i nostri territori non sono più periferie dimenticate, ma aree strategiche sulle quali la Regione continua a investire con determinazione.

Siamo certi che questo percorso di rilancio proseguirà con un ulteriore e fondamentale obiettivo: rendere realtà l’interconnessione dei treni regionali con il Frecciarossa Sibari–Bolzano, estendendo tale opportunità anche alla stazione di Rocca Imperiale. Sarebbe un ulteriore tassello di una visione moderna della mobilità, capace di avvicinare sempre più l’Alto Ionio ai grandi corridoi nazionali.

Forza Italia continuerà a sostenere chi governa con serietà, competenza e concretezza, perché è attraverso i risultati e non attraverso le parole che si costruisce il futuro della Calabria