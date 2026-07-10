Stabilizzazione dei TIS, il Sindaco Franz Caruso: “E’ oggi una giornata storica in cui viene sconfitta la precarietà a beneficio della dignità e del lavoro”

“Avevamo assunto un impegno che oggi abbiamo mantenuto, trasformando una speranza in certezza per il futuro”. Con queste parole il Sindaco Franz Caruso ha salutato la firma dei contratti a tempo indeterminato di 30 lavoratori TIS del Comune di Cosenza, avvenuta questa mattina nel Salone di Rappresentanza di Palazzo dei Bruzi, definendo la stabilizzazione “uno dei risultati più importanti raggiunti dall’Amministrazione”.

La sottoscrizione dei contratti ha rappresentato un momento di grande valore umano e istituzionale, condiviso con i lavoratori e le loro famiglie. Alla cerimonia hanno preso parte, insieme al Primo Cittadino, l’Assessore al Personale Damiano Covelli, il Segretario Generale dell’Ente Virginia Milano, la dirigente del Settore Personale Isa Napoli e la dirigente del Settore Welfare Matilde Fittante.

Ad aprire gli interventi è stato l’Assessore al Personale Damiano Covelli, che ha sottolineato il valore del traguardo raggiunto, evidenziando il lavoro svolto dalla struttura comunale e il determinante impegno politico profuso dal Sindaco Franz Caruso per conseguire la stabilizzazione dei TIS. “Quello raggiunto oggi – ha affermato – è un risultato che premia un lavoro lungo e complesso, reso possibile dalla piena sinergia tra la parte politica e la struttura amministrativa. Con questa stabilizzazione rafforziamo il Comune e, soprattutto, manteniamo un impegno assunto con lavoratori che per anni hanno garantito il loro contributo con professionalità e senso di responsabilità”.

Nel prendere la parola, il Sindaco Franz Caruso ha, quindi, espresso la propria riconoscenza nei confronti di quanti hanno contribuito al raggiungimento dell’obiettivo.

“Ringrazio il Segretario Generale Virginia Milano, la dirigente del Settore Personale Isa Napoli e la dirigente del Settore Welfare Matilde Fittante – ha affermato il Primo Cittadino – perché, senza soluzione di continuità, hanno lavorato con impegno e professionalità per arrivare a questo risultato che è storico. È un traguardo che abbiamo inseguito fin dal primo momento del nostro insediamento”.

Franz Caruso ha, quindi, ricordato il percorso che ha portato alla stabilizzazione dei lavoratori TIS, alcuni dei quali precari da oltre un decennio, e rivolgendosi ad essi ha affermato: “Voi siete una risorsa importante per il nostro Comune. Lo siete stati come percettori di mobilità in deroga, poi come tirocinanti e oggi, finalmente, lo siete con la dignità di dipendenti a tempo indeterminato. È questo l’aspetto che mi rende più orgoglioso. Abbiamo sempre cercato di costruire una grande famiglia e oggi quella famiglia si rafforza ulteriormente grazie al sacrificio di tutti. Nel dicembre del 2025 abbiamo sottoscritto 219 nuovi contratti tra stabilizzazioni, verticalizzazioni e nuove assunzioni. Essere passati da circa 200 dipendenti a un organico più che raddoppiato rappresenta un motivo di grande soddisfazione”.

“Per tanti anni – ha proseguito il Sindaco sottolineando il valore umano della giornata – avete conosciuto la precarietà, che non è solo una condizione economica, ma anche un’incertezza che pesa sulla vita delle persone e delle loro famiglie. Oggi quella speranza che vi avevamo dato è diventata una certezza. Finalmente raggiungete la serenità e la dignità che derivano da un lavoro stabile. Avevamo assunto un impegno e lo abbiamo mantenuto. Abbiamo lavorato insieme agli altri sindaci, confrontandoci con la Regione Calabria e portando avanti un’azione di proposta. Ringrazio l’assessore regionale Giovanni Calabrese per la disponibilità dimostrata. Abbiamo perfino rinunciato a bandire un concorso pubblico perché abbiamo ritenuto giusto dare priorità alla stabilizzazione a voi lavoratori TIS. Era, per quanto mi riguarda, un dovere morale oltre che amministrativo”.

In conclusione, il Sindaco si è rivolto ai neoassunti con un messaggio di fiducia e responsabilità.

“Questa è casa vostra – ha detto – Da oggi siete rappresentanti a pieno titolo della prima istituzione della città. Vi chiedo soltanto di continuare a lavorare con disponibilità, gentilezza e rispetto nei confronti dei cittadini. Noi amministratori siamo di passaggio; voi, invece, siete e rimarrete il cuore e il motore del Comune di Cosenza”.

Nel corso della cerimonia il Sindaco Franz Caruso ha assicurato che anche per i restanti 8 lavoratori TIS del Comune sarà portata avanti sin da subito la procedura idonea alla loro stabilizzazione. A tal fine, la dirigente del Settore Personale, Isa Napoli, provvederà già da lunedì prossimo a richiedere lo scorrimento della graduatoria, così da consentire l’inserimento anche degli ultimi otto TIS e completare un percorso atteso da anni, con l’obiettivo di garantire a tutti i tirocinanti del Comune di Cosenza una piena stabilità lavorativa e il definitivo riconoscimento del loro ruolo all’interno dell’Ente.